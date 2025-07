Com 5,6 mil fora de casa, prefeita de Eldorado do Sul lamenta suspensão de edital do dique

Eldorado fica junto ao Delta do Jacuí, e frequentemente sofre com as enchentes que tem assolado o RS.

Juliana teve teve uma reunião com o governador Eduardo Leite na última sexta-feira (27). No encontro, ele falou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu pregão para atualização do projeto contra as cheias em Eldorado do Sul. A prefeita se emocionou e foi flagrada em foto chorando durante o encontro. A prefeita disse ter ido presencialmente na sede do TCE ainda na sexta, mas não foi recebida.