Colisão entre dois carros deixa pessoas feridas em Porto Alegre

Após o impacto, um dos veículos ficou dentro do terminal de ônibus, enquanto o outro permaneceu sobre a via, bloqueando uma faixa da Av. Farrapos.

Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas feridas no início da manhã desta segunda-feira (9), em Porto Alegre. O acidente aconteceu às 4h43 na Av. Farrapos, quase na esquina com a Av. Brasil, no sentido Centro-bairro.