Chuva e vento podem fazer Guaíba ultrapassar pico da última semana, alertam hidrólogos

A chuva forte que deve atingir o Rio Grande do Sul neste final de semana e a possibilidade de ventos do quadrante Sul podem provocar uma nova elevação do Guaíba entre os dias 29 de junho e 4 de julho. O alerta aparece no boletim desta sexta-feira (27) emitido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS.

Caso o pior cenário meteorológico se confirme, os hidrólogos alertam que o Guaíba pode ficar cerca de 30cm acima do que foi registrado na última semana – quando as águas do rio atingiram 3m01cm na última quarta-feira (25) e começaram a transbordar no Cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 metros.

“A partir de domingo deve ocorrer elevação dos níveis, persistindo até a semana que vem, em resposta às chuvas e aos ventos previstos, podendo retornar para valores em torno da cota de inundação na Usina do Gasômetro”, diz trecho do comunicado.

— É um momento de atenção, já no final de semana e na semana que vem — destacou o professor de Hidrologia da UFRGS Rodrigo Paiva, integrante do grupo de pesquisa que tem emitido os boletins diários com previsões para o Guaíba.

O Guaíba apresentou lenta redução nas últimas 24 horas, estando em 3,30 metros na régua da Usina do Gasômetro às 12:15. Os cenários de previsão indicam redução até o final de semana. A partir de domingo deve ocorrer elevação dos níveis, persistindo até a semana que vem, em resposta às chuvas e aos ventos previstos, podendo retornar para valores em torno da cota de inundação na Usina do Gasômetro (3,6 metros). Deve ocorrer rápida elevação e ondas no domingo relacionadas a efeitos dos ventos.

Recomenda-se atenção às chuvas intensas no final de semana e possibilidade de alagamentos nas áreas urbanas. Atenção especial para as orientações da defesa civil.