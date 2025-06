Churrasco, música e tradição à beira do Guaíba: Paleta Atlântida estreia em Porto Alegre com público de 15 mil pessoas

Paleta Atlântida reuniu grande público no Cais Mauá. Alx Bandeira / Divulgação

Mesmo com o frio típico de junho, o sábado (7) foi quente em celebração no Cais Mauá, em Porto Alegre. Pela primeira vez realizado na Capital, o tradicional Paleta Atlântida reuniu cerca de 15 mil pessoas em uma edição histórica à beira do Guaíba, marcada por churrasco, música e cultura.

Das 11h às 18h, o evento transformou o espaço em um grande centro de experiências, conectando gastronomia, tradição e festejos — com destaque para o pôr do sol, que fechou o dia em clima de festa.

Após oito edições no Litoral Norte, o festival migrou para Porto Alegre com uma estrutura adaptada à paisagem urbana. Foram mais de 600 metros de churrasqueiras ativas simultaneamente, comandadas por aproximadamente mil assadores, entre amadores e profissionais, de diversos cantos do Estado.

— Estou muito feliz com o resultado do evento. Tivemos um público incrível, as famílias vieram, a cidade abraçou a ideia. Porto Alegre precisava de um evento assim, ainda mais depois do que vivemos com a enchente. É uma forma simbólica de celebrar a retomada, a tradição, o encontro — afirmou Marcos Beylouni, um dos organizadores do Paleta Atlântida.

— Foi emocionante ver cada trio apresentando sua paleta. O saldo é muito positivo — completou.

Cerca de 15 mil pessoas passaram pelo evento durante o dia. Alx Bandeira / Divulgação

Festival de churrasco e cultura

Além do tradicional assado, o Paleta ocupou quatro armazéns do Cais Mauá com atrações variadas. Um dos destaques ficou por conta do Camarote do Paleta, espaço exclusivo com sistema open food e open bar, onde 20 ilhas foram comandadas por churrascarias renomadas da Capital.

Show de Tonho Crocco e Banda animou o público. Leonardo Martins / Agência RBS

O público também pôde circular por ativações de marcas parceiras, praça de alimentação e uma edição especial da Renova Feira Autoral, que apresentou expositores locais de moda, arte e design. A cultura gaúcha ainda ganhou espaço com a participação de mais de 30 piquetes do Acampamento Farroupilha, promovendo rodas de conversa e apresentações tradicionais.

A trilha sonora do dia teve como ponto alto o show de Tonho Crocco e Banda, que encerrou o evento ao entardecer, arrancando aplausos da plateia e coroando a festa à beira do Guaíba.

Competição pela melhor paleta

Competição pela melhor paleta esquentou a tarde no evento. Alx Bandeira / Divulgação

Como já é tradição, a competição pela Melhor Paleta foi um dos momentos mais aguardados. Em uma única categoria, trios de assadores apresentaram suas receitas a um júri especializado, avaliando técnica, sabor e criatividade. O grande vencedor da edição foi o grupo Petitosos, da cidade de Alvorada.

— Foi uma emoção muito grande. A gente se preparou com seriedade, fizemos uma mini competição entre nós em Viamão, com cinco trios. E deu certo. É um prêmio não só para Alvorada, mas para todo o Rio Grande — comemorou Cristiano Ribeiro, um dos membros do grupo.

O prêmio foi uma moto Haojue Master Ride zero-quilômetro. Os Petitosos destacaram também o espírito de confraria e amizade do grupo, formado por 20 participantes, e ressaltaram o esforço coletivo.

— Cada um testou receitas por dias. Passamos semanas fazendo paleta atrás de paleta. E levar esse título para casa, depois de tudo o que o Estado passou, é especial — disse Michael Correia de Souza, emocionado.

Grupo Petitosos foi o grande vencedor da competição. Leonardo Martins / Agência RBS

O segundo lugar ficou com o grupo Ancestrale, de Ivoti. Formado por amigos com diferentes expertises — de assadores de CTG a mestres parrilleros —, o trio conquistou o júri com propostas criativas, como creme de pinhão com alho negro e miçoca.

— Foi uma mistura da tradição com a inovação. E deu certo. Agora seguimos — contou Mário Zeli, chef de cozinha e integrante da equipe.

Cais Mauá como palco e símbolo

Estande de expositores no evento. Leonardo Martins / Agência RBS

O evento também teve impacto positivo para expositores e empreendedores. Para o cuteleiro Victor Nunes, da VN Facas, o dia foi de boas vendas e reconhecimento.

— O público era qualificado, muita gente interessada em cutelaria. Foi um sábado excelente, tanto para visibilidade quanto para faturamento — destacou.

A estrutura do Cais Mauá, que exige cuidados especiais por ser um espaço histórico, foi um desafio à parte, segundo a organização.

— O cais é antigo, então tivemos que refazer toda a instalação elétrica, reforçar o cuidado com segurança, fiação, acessibilidade. Mas valeu cada esforço — relatou Beylouni.

Novo capítulo para o Paleta

Com um saldo amplamente positivo, o Paleta Atlântida estreia em Porto Alegre como um novo capítulo do evento. A mistura de tradição, gastronomia e encontros familiares promete abrir caminho para novas edições na Capital.