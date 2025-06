Catamarã suspende embarque e desembarque no atracadouro do Pontal, em Porto Alegre

A Catsul, empresa que opera o catamarã entre Porto Alegre e Guaíba, anunciou a suspensão dos embarques e desembarques no Pontal, na zona sul de Porto Alegre, neste domingo (22). Segundo a empresa, a decisão ocorre por conta de detritos que estão acumulados no Guaíba perto do atracadouro, o que impede a chegada da embarcação.