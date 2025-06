Caso do incêndio na Pousada Garoa aguarda julgamento do TJ para definição sobre vara em que vai tramitar

Inspeções mostraram más condições do residencial que funcionava na Avenida Farrapos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O processo que trata do incêndio na Pousada Garoa, em que 11 pessoas morreram, em Porto Alegre, está parado na Justiça aguardando definição sobre em qual vara ele deve tramitar.

O incêndio ocorreu em abril de 2024. Desde a conclusão da investigação pela Polícia Civil, em dezembro do ano passado, o expediente já passou por duas varas criminais e duas varas do júri. Agora, está suspenso até que ocorra o julgamento que definirá qual Vara do Júri será responsável pelo andamento e julgamento da ação.

Ao concluir o inquérito, a polícia indiciou três pessoas por incêndio culposo com agravante morte. Em função da natureza do crime, o caso deveria tramitar em uma vara criminal. Dessa forma, a ação seria julgada por um juiz. Quando chegou à Justiça, o inquérito foi distribuído, por equívoco, em duplicidade. O expediente acabou remetido, em um dia, para a 2ª Vara Criminal e, no dia seguinte, para a 9ª Vara Criminal.

Depois de analisar a investigação e pedir diligências, o Ministério Público entendeu que havia elementos de dolo eventual nas mortes decorrentes do incêndio. Com isso, o MP pediu à Justiça que o caso passasse a tramitar junto a uma vara do júri, que tem competência de analisar crimes dolosos contra a vida. O julgamento, neste caso, é feito por sete jurados. A Justiça acatou o pedido, mas o expediente acabou passando também por duas varas do júri diferentes, o que gerou conflito.

Um dos indiciados pela polícia, André Kologeski da Silva, dono da pousada, recorreu. Ele alegou que houve "erro processual grave" na tramitação do processo e solicitou reavaliação sobre a competência para julgar o caso. O juiz do 2º juízo da 3ª Vara do Júri declarou conflito de competência e suspendeu o andamento do inquérito policial e dos demais feitos relacionados a ele.

A expectativa é de que o TJ dê uma definição sobre a competência até o final deste mês.

Foram indiciados pela polícia e devem responder criminalmente Kologeski, Cristiano Atelier Roratto, então presidente da extinta Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), e Patrícia Mônaco Schüler, que era fiscal de serviços da Fasc.

Outros desdobramentos

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instalada na Câmara de Vereadores para apurar as circunstâncias que levaram às 11 mortes no incêndio ocorrido em 26 de abril;

para apurar as circunstâncias que levaram às 11 mortes no incêndio ocorrido em 26 de abril; Advogados de indiciados defendem a versão de que o incêndio foi criminoso , o que tem sido negado pelo delegado que investigou o caso e pelo Ministério Público;

, o que tem sido negado pelo delegado que investigou o caso e pelo Ministério Público; Uma testemunha que pediu para ser ouvida reservadamente pela CPI indicou o nome do homem que teria colocado fogo na pousada. A partir disso, a defesa de um dos indiciados pediu ao Ministério Público uma nova investigação tendo o homem como alvo ou ainda o pedido de prisão do suspeito. O pedido foi registrado no MP como Notícia de Fato e está sem andamento em função da indefinição sobre em qual vara o processo vai tramitar.

Relembre o caso

Pousada abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O incêndio atingiu a pousada e deixou 11 pessoas mortas, na região central de Porto Alegre, na madrugada do dia 26 de abril de 2024. O local abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social. A prefeitura de Porto Alegre pagava por vagas na rede da Garoa.

O incêndio aconteceu em uma das unidades da Pousada Garoa, na Avenida Farrapos. O prédio fica entre as ruas Barros Cassal e Garibaldi, a poucos metros da Estação Rodoviária.

