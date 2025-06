Carro pega fogo e interdita trânsito na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre; veja vídeo

Carro foi consumido pelas chamas na Avenida Carlos Gomes. Karolina Falcão / Reprodução

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo no final da manhã desta terça-feira (17), na Avenida Carlos Gomes, na zona norte de Porto Alegre. Não há informações sobre feridos.

O incêndio começou na parte dianteira do veículo, um Volkswagen Santana, que ficou estacionado pouco antes do cruzamento com a Avenida Nilo Peçanha, no sentido sul-norte.

As chamas se espalharam pelo resto do carro, e uma nuvem de fumaça tomou conta da via (veja vídeo abaixo).

O motorista conseguiu sair do carro antes que o fogo se alastrasse. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

De acordo com a EPTC, as informações iniciais indicam que o incendio teria sido causado por uma pane elétrica.

A via precisou ser bloqueada para o trabalho da equipe, que durou até quase o meio-dia.

Posteriormente o fluxo foi liberado, mas a faixa onde o carro estava seguiu bloqueada até a chegada do guincho para a retirada do veículo.

Nota da EPTC

"A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, no final da manhã desta terça-feira, 17 de junho, por volta das 11h15, ocorreu um sinistro de trânsito com danos materiais (sem feridos). Um veículo VW Santana pegou fogo na Avenida Carlos Gomes (Terceira Perimetral), sentido sul-norte, na esquina com a Alameda Alceu Wamosy, no bairro Três Figueiras.

A EPTC e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) atenderam à ocorrência. Por volta das 11h30, houve o bloqueio total do trânsito na Avenida Carlos Gomes para os trabalhos de combate ao incêndio, a princípio causado por uma pane elétrica.

O incêndio foi controlado e, às 11h55, o trânsito foi liberado em duas faixas do sentido sul-norte da avenida. Neste momento, uma faixa segue bloqueada até a chegada do guincho para a retirada do veículo envolvido na ocorrência.