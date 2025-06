Canoas aluga bombas flutuantes e anuncia outras medidas para proteger a cidade contra inundações

Segundo o secretário adjunto de Obras e Reconstrução, Rafael Fernandes, caminhões de hidrojateamento seguem desobstruindo as redes. No entanto, devido às previsões, há chance de alagamentos pontuais em partes mais baixas do município.

No bairro Rio Branco, onde está sendo construído um muro de contenção, serão dispostas big bags como medida de prevenção. O local não é protegido por diques. Já no bairro Mato Grande, uma extensão do dique será reforçada com contenção de argila. Isso irá elevar a altura da estrutura.