Caminhão bate em galhos de árvore que caem e deixam ciclista ferida na Ipiranga, em Porto Alegre; veja vídeo

Zero Hora entrou em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos, da prefeitura de Porto Alegre, que identificou um pedido de poda da árvore no local, com prazo de resposta até 18 de junho. Por conta da chuva na última semana, o serviço precisou ser reagendado . A pasta ainda ressalta a importância de registrar as solicitações por meio da plataforma 156+POA.

O que diz a prefeitura de Porto Alegre

Sobre a queda de galho na avenida Ipiranga, após ser atingido por um caminhão, neste domingo, 22, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), informa que os resíduos já foram recolhidos. Sobre a solicitação dos moradores por meio da plataforma 156+POA, foi encontrado no sistema, um protocolo aberto em maio deste ano, com vencimento em 18 de junho, com laudo técnico com recomendação de redução de copa de Aroeira-Vermelha, de nove metros de altura, aproximadamente, em conflito com a rede elétrica, obstruindo a iluminação. Devido às chuvas desta semana, o serviço foi reprogramado para esta semana. A SMSUrb informa, também, que desde de março vem realizando podas de sinalização em ruas e avenidas da Capital, para melhorar a visibilidade e dar mais segurança aos motoristas. Já foram atendidos mais de 200 protocolos. As solicitações devem ser feitas pela plataforma 156+POA, através do serviços de Podas de Sinalização.