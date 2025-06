Blásio Hugo Hickmann, jornalista e professor da UFRGS, morre aos 89 anos

Foto de Hickmann na sede do Departamento de Comunicação (Decom) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fabico/UFRGS / Arquivo

O jornalista Blásio Hugo Hickmann morreu no dia 29 de maio, aos 89 anos. Hickmann atuou como professor, integrando o corpo docente do Departamento de Comunicação (Decom) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A causa da morte não foi divulgada.

A instituição emitiu uma nota de pesar e manifestou "solidariedade aos familiares, amigos, colegas e ex-alunos neste momento de profunda dor".

Hickmann foi diretor do Decom entre os anos de 1988 e 1992, deixando um legado de "dedicação ao ensino, à gestão universitária e à formação de gerações de profissionais", conforme a universidade gaúcha.

Hugo Blásio Hickmann também foi diretor da Editora da UFRGS, na década de 1970. Em nota, a Editora destacou seu "papel fundamental na consolidação o núcleo editorial da instituição".

"Mais do que gestor, foi um entusiasta do conhecimento e defensor do livro como instrumento de transformação social. Sua contribuição permanece viva na memória institucional da UFRGS e inspira as gerações que seguem construindo o papel público da Editora", diz trecho da nota.

Hickmann era formado em Jornalismo e tinha mestrado em Direito, Jornalismo, Filosofia e pós-graduação em linguística aplicada. Além da passagem pela UFRGS, também atuou como diretor da Distribuidora Multilivro e foi sócio da Editora Meridional, atual Editora Sulina.

O velório do jornalista aconteceu no dia 29 de maio no Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre.