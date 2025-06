Obra na Castello Branco é concluída antes do prazo e trânsito é totalmente liberado

Um trecho em obras que agravou o trânsito na chegada à Capita l foi liberado nesta sexta-feira (13). Iniciada há um mês, a obra na rampa da Avenida Castello Branco para acessar a Avenida Mauá foi concluída 15 dias antes do prazo . O bloqueio na faixa da direita foi desfeito às 10h09min.

O serviço de manutenção nas juntas da rampa teve início no dia 15 de maio, quando houve a interdição da faixa da esquerda da via. Em 2 de junho, a primeira etapa da obra foi concluída. Na ocasião, a faixa da direita foi fechada, enquanto a outra parte da via foi aberta para trânsito.