Armazém Box 18 troca de local e vai ocupar espaço de outro restaurante na mesma rua em Porto Alegre; entenda mudança

Operação do Marujo foi fechada recentemente no bairro Rio Branco. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Dança das cadeiras na rua São Manoel. Grupo dono de restaurantes populares no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, está promovendo mudanças significativas em suas marcas.

O local onde ficava o restaurante Marujo, de frutos do mar, fechado recentemente, dará espaço ao Armazém Box 18, que serve lanches e pratos de café da manhã. Segundo o proprietário dos negócios, a mudança de espaço facilitará a produção e dará mais comodidade aos clientes.

— Optamos por encerrar a operação do Marujo (no local). Estamos fazendo uma mudança estratégica. Queremos focar nas operações que fazem mais sentido neste momento — diz Matheus Fermann, proprietário do Grupo Yashar, criado para administrar os restaurantes.

Fermann diz que a marca Marujo não irá acabar. A ideia é levá-la para o litoral gaúcho, mas por temporadas. Segundo ele, há negociações com pontos em Xangri-lá. O empresário busca um quiosque na beira da praia, onde pretende levar as decorações que ficavam no restaurante em Porto Alegre.

— O Marujo tem uma estética de calor, de verão, dia de sol, curtição. Não funciona no outono e no inverno. Queremos ir para a beira da praia, como um paradouro, inspirado em lugares que a gente gosta — diz Fermann, justificando o fechamento na Capital.

Novo Armazém Box 18

Armazém Box 18 será transferido para imóvel onde ficava o Marujo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Hoje, o Armazém Box 18 fica em um ponto de 150 metros quadrados na rua São Manoel. Até outubro, a loja será transferida para o imóvel onde ficava o Marujo. A capacidade para clientes será de até 70 pessoas, a mesma de hoje.

— A diferença será o acréscimo de mais mesas cobertas. Queremos montar uma loja que atenta nossas necessidades atuais, como uma cozinha mais espaçosa — explica o dono do negócio.

Parrilla ampliada

Operação do Chica Parrilla y Bar será ampliada para o espaço atual do Armazém Box 18. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Já o Chica Parrilla y Bar ocupará também o atual espaço do Armazém Box 18. Com a ampliação, a casa passará de 110 para 180 lugares para os clientes.