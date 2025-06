Após reportagem, prefeitura de Porto Alegre inicia limpeza de antiga escola usada como depósito na Zona Norte

Maior parte dos itens no local é considerada inservível, segundo a secretaria da Saúde. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Começou nesta quarta-feira (4) a limpeza do prédio onde funcionava a Escola Estadual Ernesto Tochetto, no bairro Jardim Floresta, Zona Norte. O serviço é realizado um dia depois de reportagem de Zero Hora chamar a atenção para o abandono do local, que gerava reclamação de moradores.

O imóvel é do município de Porto Alegre e está sendo utilizado como depósito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Nesta quarta, equipes da prefeitura iniciaram a retirada dos materiais que eram considerados inservíveis. Eles teriam sido depositados na antiga escola após serem retirados de unidades de saúde atingidas pela enchente do ano passado.

Parte da grama também foi cortada. A previsão é que os servidores continuem atuando no local e que todos os materiais sejam retirados até o dia 15 de junho.

Conforme a Vigilância Sanitária, não foram identificados focos de mosquito da dengue no local, o que era uma das preocupações relatadas pelos moradores do entorno. O prédio deve ser usado em projeto do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Entre os itens estocados no local estão caixas ainda fechadas de tubos de vácuo para aquecimento solar de água. O material teria sido doado ao município pela Receita Federal e seria usado em serviços de saúde, mas o projeto acabou não sendo concretizado. Estas caixas seguem no prédio. Segundo nota divulgada pela SMS na terça-feira (leia abaixo), os itens também devem ser destinados ao DMLU, para "aproveitamento social".

O que disse a Secretaria Municipal da Saúde

O imóvel tem sido utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde exclusivamente como depósito temporário de materiais inservíveis desde maio de 2024, quando a pasta passou a utilizar o espaço em função da necessidade emergencial gerada pela enchente. O local abriga materiais inservíveis removidos de unidades de saúde atingidas pelo evento climático, com o objetivo de desobstruir esses espaços e manter o atendimento à população.

A SMS recebeu em março de 2025 um novo espaço destinado aos descartes, e o setor de patrimônio está promovendo a regularização do acúmulo gerado nos últimos meses. A retirada dos materiais do imóvel já segue um cronograma definido, com registro formal feito em 29 de maio. A desocupação total do local está prevista para ser concluída até a primeira quinzena de junho.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) manifestou interesse na utilização do imóvel, com a proposta de destinar as placas de aquecimento de água que se encontram no local para doação aos catadores da cidade, promovendo assim o aproveitamento social destes equipamentos.