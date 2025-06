Após conquistar vizinhança no centro de Porto Alegre, padaria abrirá nova loja em prédio de 1907

Três anos após chegar à Rua Duque de Caxias, no Centro Histórico, em Porto Alegre, a padaria Pão & Maria vai inaugurar sua segunda loja . A nova unidade ficará no mesmo bairro, mas em um imóvel maior. O ponto escolhido é um prédio de 1907 na Rua dos Andradas , em frente à Casa de Cultura Mario Quintana.

A Pão & Maria trabalha com pães de fermentação natural . Foi criada pelo casal Carolina Pereyron e Aky're de Souza, moradores e entusiastas do Centro Histórico. Segundo eles, a nova loja visa atender uma demanda que é crescente desde que eles chegaram ao bairro:

— O pessoal da Duque nos abraçou muito. Sempre gostamos de receber, acolher nossos clientes. Quando chegamos, pão de fermentação natural não era coisa de outro mundo. As pessoas já consumiam, mas tinham que ir mais longe para comprar — diz Carolina.

— Vimos amizades começarem na nossa padaria. Tem dois caras que dividiram a mesa uma vez e agora vão ao estádio ver jogos do Grêmio — acrescenta o marido.

A nova padaria terá dois andares, com 240 metros quadrados . Na parte de cima, funcionará uma cozinha. Nos fundos do térreo, haverá mais uma parte de produção de pães. Estão sendo investidos R$ 300 mil para adaptar o espaço e comprar equipamentos. O projeto é da OSTRA Arquitetura.

A obra começou no final de março e tem previsão de ficar pronta ainda em junho , com inauguração da loja na sequência, mas ainda sem data definida.

Produção maior

Com uma cozinha maior, a capacidade de produção passará de cem para 400 pães por dia — o suficiente para abastecer as duas lojas da marca. Outra novidade será o fornecimento de produtos para outros negócios .

Além do que já é produzido hoje, a ideia é incorporar novos itens no cardápio , como croissants e brioches. Por enquanto, a loja nova não venderá os sanduíches que hoje são oferecidos na unidade da Duque de Caxias.

A nova operação terá mais de 20 lugares para clientes , incluindo mesas na calçada, e sete funcionários no atendimento.

História

Na pandemia, Carolina e Aky're moravam em Londres, na Inglaterra. Antes de ser empresária, ela era psicóloga. Ele sempre foi cozinheiro. No período de isolamento social, em casa, começaram a testar receitas de pães e vendê-los para vizinhos. Foi aí que surgiu a Our House Bakery.

A ideia era ter um ponto físico para o negócio na Inglaterra. Enquanto procuravam por um imóvel, Carolina engravidou e decidiu voltar ao Brasil com o marido.

Em solo gaúcho, os dois deram continuidade ao projeto da padaria, mas agora no centro de Porto Alegre. Foi nesta época que nasceu Maria , filha do casal, que dá nome ao negócio .

— Gostamos muito do Centro. Na época em que chegamos ao Brasil, contratamos uma pesquisa de mercado, que indicou que abríssemos a loja no Bom Fim. Todo mundo aposta no Bom Fim, é muito óbvio. Porto Alegre concentra muitas coisas boas em poucos locais — diz Carolina.