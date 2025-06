Após a retirada da água dos trilhos, Trensurb volta a operar até a estação Mercado nesta sexta-feira

Trilhos entre as estações Farrapos e Mercado estavam com acúmulo de água. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Trensurb drenou, na manhã desta quinta-feira (19), a água acumulada sobre os trilhos entre as estações Farrapos e Mercado Público, em Porto Alegre.

Com isso, as viagens voltarão a operar normalmente nesta sexta-feira (20), até as 20h, no trecho entre Novo Hamburgo e o Mercado. Após esse horário, o serviço de ônibus complementar continuará entre as estações Mathias Velho e Mercado Público.

Desde a manhã de quarta-feira (17), as viagens até o centro da Capital estavam comprometidas devido ao alagamento nos trilhos, em decorrência da chuva. O trajeto do trem estava sendo feito somente entre as estações Novo Hamburgo e Farrapos, e após isso, o deslocamento era complementado por ônibus até Porto Alegre.

Nesta quinta-feira (19), a Trensurb está circulando com a grade horária de domingo, com os trens operando até a estação Mathias Velho, em Canoas. Este formato ocorre desde a retomada dos serviços após a enchente do ano passado.

