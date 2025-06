Apesar de alagamentos em Porto Alegre, prefeitura diz não haver recomendação para evacuar áreas

Município prepara abrigos

Monitoramento do Guaíba

Segundo a Defesa Civil, o Guaíba deve começar a receber um volume hídrico maior a partir da chuva nos seus afluentes entre hoje à noite e amanhã. Por enquanto, as projeções não indicam um volume que possa ultrapassar a cota de inundação no Cais Mauá , no Centro Histórico .

De acordo com uma projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, o volume do Guaíba deverá continuar se elevando até chegar em um nível máximo por volta do sábado e do domingo, a depender principalmente do quanto continuará chovendo nas regiões banhadas pelo Rio Taquari. Conforme destaca o IPH, o Rio Taquari, por estar em área muito declivosa, é o afluente que pode gerar subidas mais rápidas no volume do Guaíba.