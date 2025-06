Antigo depósito de móveis vira centro cultural no 4º Distrito, em Porto Alegre

Porto Alegre vai ganhar um novo espaço para as artes no dia 5 de julho: o Galpão Floresta Cultural, no 4º Distrito. Com cerca de 300 metros quadrados, o imóvel de três pisos conta com palco e auditório com capacidade para cerca de 130 pessoas. Trata-se de um espaço para atividades como ensaios, educação musical e formação cultural.

Situado na Rua Conselheiro Travassos, nas proximidades da Rua Voluntários da Pátria, o prédio já conta com equipamentos como mesas de som e de luz. O lugar, que já funcionou como depósito de móveis, foi afetado pela enchente de maio de 2024. Na ocasião, a água chegou à altura de 1m50cm no prédio.

O imóvel foi adquirido em sociedade por quatro artistas — Carlota Albuquerque, Juliana Barros, Simone Rasslan e Álvaro Rosa Costa.

— O Galpão Floresta Cultural é um espaço de artistas para ser ocupado por artistas em cursos, ensaios e apresentações, para o bairro Floresta passar a ter um novo espaço cultural — explica a atriz, diretora e produtora cultural Juliana Barros, 51 anos.

Pintado de preto, o prédio abriga ainda a Top Agência Produtora, coordenada pela própria Juliana, e o trabalho de educação musical exercido por Simone Rasslan (grupos Cata-Ventos e Auê). O piano de Simone veio de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e está instalado no espaço. Locações para variados segmentos artísticos já ocorrem no galpão.

Orquestra Cruzeiro ensaiou no imóvel

Integrantes da Orquestra Cruzeiro em foto de 1922. Reprodução Ricardo Chaves / Acervo Maestro Hardy Vedana,Agência RBS

Conforme os sócios do Galpão Floresta Cultural, nos anos 1930, a Orquestra Cruzeiro realizava ensaios no imóvel.

— Aqui, com certeza, nasceu a Orquestra Cruzeiro. Um dos principais grupos musicais do início do século passado, onde a crooner (cantora) foi simplesmente Horacina Correa, a nossa Carmen Miranda — revela o artista, ator e compositor Álvaro Rosa Costa, 57 anos.

Os quatro sócios já investiram em torno de R$ 800 mil na soma da aquisição do imóvel, equipamentos e reformas. As cadeiras foram doações feitas por corais. A ideia de monetização passa por ações como locações do espaço para o ensaio de grupos e corais. E também para quem deseja dar cursos ou fazer gravações. No futuro, os proprietários planejam instalar placas de acústica no auditório.

Arraial das Artes

Em 6 de julho, dia seguinte à abertura oficial do espaço, será realizado o evento Arraial das Artes do Galpão Floresta Cultural. Haverá diversas atividades e apresentações abertas ao público. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma gratuita pela plataforma Sympla.

Para mais informações sobre o local ou para saber como locar o espaço basta acessar o perfil @galpaoflorestacultural no Instagram.