Água transborda de bueiros, e ruas de Porto Alegre registram acúmulo de água

Mesmo com sacos de areia, água vazou, saiu dos bueiros e avançou sobre as ruas.

Mesmo sem chuva na terça-feira (24) e nesta quarta (25), algumas ruas do 4º Distrito, em Porto Alegre, registram acúmulo de água , que transborda de bueiros.

A reportagem de Zero Hora observou a situação nas ruas Álvaro Chaves, Voluntários da Pátria e na Avenida Polônia. Em um dos pontos, a água saía dos bueiros mesmo com a presença de sacos de areia.

De acordo com o presidente da Associação dos Empresários do 4º Distrito, Arlei Romero, há áreas de maior concentração de água nos bairros Navegantes, Humaitá e Vila Farrapos.

— A gente está orientando todos os comerciantes, principalmente os que estão mais próximos do Guaíba, para que estejam atentos e que se previnam, caso tenha a possibilidade de erguer seu estoque, maquinário, alguma coisa, que faça isso. O que a gente não pode é arriscar, correr o risco de sofrer o que nós já sofremos no passado — relata Romero em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

Problemas também foram registrados na manhã desta quarta-feira. Um dos pontos que apresentou alagamento foi a Rua João Moreira Maciel, na Zona Norte, próximo à ponte nova do Guaíba.

O que diz o Dmae

Guaíba alcança cota de inundação

O Guaíba alcançou os 3m no Cais Mauá , no centro de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (25), atingindo a cota de inundação. Na medição das 7h, houve recuo para 2m99cm, mas às 7h45min voltou a 3m.

Na Usina do Gasômetro, o nível estava em 3m42cm às 7h15min. A cota de inundação no ponto é de 3m60cm. Já na região das ilhas, a cota de inundação, que é de 2m20cm, foi ultrapassada no último sábado (21).