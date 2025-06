Acesso à Ilha da Pintada segue bloqueado por alagamentos 

Rua do Retorno, na Ilha da Pintada, está alagada após chuva em Porto Alegre Rai Quadros / RBS TV

O acesso à Ilha da Pintada, por Eldorado do Sul, continua bloqueado na manhã desta segunda-feira (23) em razão de alagamentos causados pela elevação do nível do Guaíba. As ruas do Retorno e Gabriela Nascimento (veja abaixo) estão entre as mais afetadas e permanecem intransitáveis.





Rua Gabriel Nascimento, na Ilha da Pintada, não é possível transitar por acumulo de água na região. Rai Quadros / RBS TV

De acordo com a última medição divulgada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, realizada ainda na madrugada, o nível do Guaíba na régua do Cais Mauá chegou a 2,76 metros. A marca ultrapassa a cota de alerta, que é de 2,30 metros, superada desde a última sexta-feira (20). A cota de inundação é de 3 metros.

Já na régua localizada na Usina do Gasômetro, o Guaíba marcou 3,23 metros — também acima da cota de alerta estabelecida para a área, que é de 3 metros.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta para risco hidrológico e de deslizamentos para regiões ribeirinhas, especialmente no bairro Arquipélago, em vigor até esta segunda-feira (23). De acordo com as autoridades, a cota de inundação pode ser atingida na região das Ilhas e também no Extremo-Sul de Porto Alegre.