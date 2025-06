Ação em Porto Alegre arrecada meia tonelada de alimentos e 300 caixas com peças de roupas 

Blusões, calças, casacos, calçados e cobertores foram recolhidos ao longo deste domingo (15) em Porto Alegre. A ação faz parte do tradicional Iom Mitzvah, promovido pela comunidade judaica em parceria com a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) e o gabinete da primeira-dama de Porto Alegre.