Academia, fondue de Gramado, restaurante com carne de ovelha e mais: shopping de Porto Alegre ganhará sete novas marcas

Inaugurado há dois anos em Porto Alegre, o Pontal Shopping passa por mudanças no mix de lojas e de serviços oferecidos no local. Neste ano, pelo menos sete novas marcas chegam ao empreendimento. Os destaques vão para as operações de gastronomia, com o anúncio de dois restaurantes com vista para o Guaíba.

Um deles é o Alpine, restaurante de Gramado especializado em fondue. A operação ficará ao lado de uma loja de bicicletas, com acesso por dentro e fora do shopping. Funcionários preparam os últimos ajustes para a abertura do estabelecimento no próximo final de semana.

Leia Mais E se nevasse em Porto Alegre? Especialista explica se neve poderia atingir a Capital

Também de frente para o Guaíba, a rede O Ovelheiro fará sua estreia no Rio Grande do Sul. Especializado em carnes de cordeiro, o negócio investirá R$ 1,6 milhão para abrir a nova loja. Tapumes que revelam a marca foram colocados no ponto deixado pela Twinset, de moda, que saiu do empreendimento recentemente.

Para fechar a lista de novidades de gastronomia, o Pontal também terá uma loja de cucas da marca Da Vó, criada no bairro Bom Fim. O investimento na operação é de R$ 200 mil para ocupar uma loja no primeiro piso.

O McDonald's também terá uma operação na praça de alimentação do shopping. Ainda não há previsão para que essa loja seja inaugurada. Enquanto isso, a gestão do empreendimento negocia com outras marcas de alimentação, incluindo de fast-food, para se instalarem no mesmo pavimento.

Serviços e entretenimento

A rede de academias Moinhos Fitness vai ocupar um espaço de mil metros quadrados no primeiro piso do Pontal, perto do supermercado Asun. Trata-se da transferência da operação na Rua Estevão Cruz para o empreendimento, mas com equipamentos novos.

A unidade vai competir com a Studio Pretto, do mesmo segmento, mas focada em exercícios funcionais.

Moinhos Fitness vai ocupar espaço de mil metros quadrados no primeiro piso do Pontal. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

No segundo piso do shopping, inauguram nos próximos 50 dias a Casa Lúdica, uma mistura de brinquedoteca e espaço para eventos infantis, e o salão de beleza Meia Hora.

— Estamos indo para o terceiro ano. Vamos trocar operações que não têm o perfil muito ajustado. O salão de beleza é algo muito aguardado pelas nossas clientes. Precisa abrir logo — diz Ricardo Jornada, diretor corporativo da SVBPar, empresa que é dona do complexo.

Salão de beleza Meia Hora foi anunciado ainda em 2023. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Entre as lojas âncoras do Pontal, estão a megaloja da Leroy Merlin e os restaurantes Hard Rock Café e 20Barra9. Além desses negócios, o complexo conta com o centro de eventos Vista Pontal, um hotel da bandeira Hilton, um hospital do grupo Moinhos de Vento e uma torre corporativa com escritórios.

— Nossas lojas âncoras estão performando muito bem. O hospital faz cirurgias da manhã à noite. As operações de alimentação vão muito bem, formando filas. O parque recebe muitas famílias aos finais de semana. É um espaço lúdico — completa Jornada.

Planos para o futuro

Neste ano, já chegaram ao Pontal marcas como El Guerrero, de comida mexicana; Nova Era, de cosméticos; e a Havanna, que abriu duas lojas no complexo: uma cafeteria e uma gelateria. Elas vêm para preencher espaços que estavam vagos desde a inauguração do empreendimento, em abril de 2023.

No total, são 147 espaços para lojas, com 27 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). Segundo a gestão do empreendimento, a taxa de ocupação já passou de 80%.

Nesta segunda-feira (16), a reportagem de Zero Hora contou 56 pontos desocupados — 29 no primeiro piso, 19 no segundo e oito no terceiro, onde fica localizada a praça de alimentação.

— Construir shopping é fácil. Tendo capital, se constrói. Fazer o shopping acontecer é outro momento. Depende de como se trabalha isso. O Pontal recém completou dois anos. Existe um período de maturação. É um shopping que está aprendendo a sua vocação — explica o novo gerente geral do Pontal Shopping, Lindenor Cavalheiro, que assumiu a função há dois meses.

Ainda há corredores inteiros com lojas desocupadas no Pontal Shopping. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Atrações no lado de fora

Ao mesmo tempo que tenta preencher os espaços vazios, a gestão do complexo investe em atrações fora do shopping. Uma das novidades no Parque Pontal é uma marina anunciada no ano passado, cuja operação ainda não foi completamente iniciada. Já há 30 poitas (vagas para embarcações), mas o pleno funcionamento da operação só deve ocorrer a partir de outubro.

No píer, onde fica o acesso para a marina, ainda será instalada uma operação da marca De Rua, do grupo Manda Brasa. A rede é especializada em lanches, como hambúrguer, cachorro-quente e pipoca. No ano passado, já havia inaugurado uma loja em outra parte do Parque Pontal.

Antes de inaugurar o Pontal, a SVBPar prometia um espetáculo de "águas dançantes" no Guaíba, em frente ao empreendimento. Até hoje, esse projeto não saiu do papel. Ele está mantido, mas a empresa que iria operar a atração recuou nas negociações.

— É um projeto difícil. E ficou ainda mais difícil após a enchente. Continua em pé. Identificamos um novo fornecedor, com tecnologia diferente e com interesse de operar. Até o final do ano teremos novidades — promete o diretor corporativo da SVBPar.

Assim ficaria o espetáculo de "águas dançantes" no Guaíba, em frente ao Pontal Shopping. Pontal Shopping / Divulgação

Próximas novidades do Pontal Shopping: