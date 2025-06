"A gente se lembra muito de maio, o trauma fica": moradores da Ilha da Pintada monitoram avanço da água

Nestes locais, a via está coberta pela água , que chega em parte dos pátios das casas mais baixas. Na noite deste domingo (22), quando a reportagem de Zero Hora circulou pela região, o nível da régua instalada no Recanto da Orixá estava em 2m50cm, acima da cota de inundação de 2m20cm.

Do outro lado, o Guaíba marcava 2m75cm, no Cais Mauá, e 3m21cm, na Usina do Gasômetro. As medições apontam para cota de alerta, mas ainda abaixo da cota de inundação.