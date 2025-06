A Sbornia ainda vive: os bastidores e a trajetória de Hique Gomez; assista

Figura central da cena cultural gaúcha nas últimas décadas, Hique Gomez é o convidado do Perimetral Podcast desta semana. Criador e intérprete de Kraunus Sang, ele revisita momentos marcantes das trajetórias pessoal e artística — esta última marcada pelo espetáculo Tangos e Tragédias, que atravessou gerações com a mistura de teatro, música e humor.

No bate-papo, Hique relembra a infância musical, embalada por serenatas promovidas pelo pai, e os saraus familiares. Fala das influências que moldaram seu estilo — do samba de mesa ao tango, passando por Jovem Guarda, improviso e música clássica — e da criação do universo esborniano, sátira de um país fictício.