"Vivo com dor, sem certeza de que voltarei ao normal", diz mulher atingida por carga de 1,6 tonelada

Cliente foi atingida por carga de leite condensado em supermercado de Canoas. Reprodução / Redes sociais

Era para ser um domingo como qualquer outro: uma ida rápida ao mercado, o bebê no carrinho, o marido ao lado. Porém, bastaram alguns segundos para mudar todo o cenário.

A mulher que foi atingida por carga de 1,6 tonelada de caixas de leite condensado no Via Atacadista, em Canoas, falou pela primeira vez sobre o acidente que a tirou da rotina, da profissão e da autonomia. Ela não quer ter o nome divulgado, mas aceitou relatar o antes e o depois de um pesadelo que revê todos os dias desde 9 de março.

Antes do acidente, a mulher era esteticista e tinha a agenda lotada até abril. Hoje, está afastada, sem renda e dependente de ajuda para cuidar do filho.

O bebê, de apenas seis meses, saiu ileso do acidente. O marido teve fratura no braço. Ela foi a mais atingida, precisou de três cirurgias: na pelve, na mão e outra na região do sacro, na base da coluna. Desde então, está reaprendendo a andar e suportar as dores.

A defesa do supermercado afirma que a empresa tem prestado "suporte pontual em alguns aspectos do tratamento", como transferência hospitalar, reembolso parcial de remédios, despesas com cuidadora e algumas sessões de fisioterapia e psicoterapia. Em 13 de março, a vítima foi transferida do Hospital de Pronto Socorro de Canoas para o Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, com os custos pagos pelo Via Atacadista.

Entrevista exclusiva

Como tinha sido o teu dia até ir ao Via Atacadista?

Em paz, vivendo minha rotina, cuidando do meu filho e vivendo minha feliz vida com minha família, sem preocupações anormais.

Qual é a primeira lembrança depois do acidente?

Meu filho! Minha primeira preocupação quando aconteceu, se ele estava bem, se tinha acontecido algo com ele e depois não lembro de mais nada, só de estar no hospital e nas condições que eu estava, no ambiente que eu estava.

Do dia do acidente até hoje, como está a tua vida?

Limitada. Não tenho mais minha vida de antes, hoje vivo com dor, com sequelas ainda sendo tratadas mas sem certeza nenhuma de que voltarei ao normal, sem poder fazer as coisas para meu filho, minha casa, minha rotina de antes. Tudo hoje tenho limitações, nada consigo fazer como antes. Vivendo um dia de cada vez.

O que você espera a partir de agora?