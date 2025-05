"Um lugar para dormir longe do frio é gratificante": no dia com menor temperatura do ano, pessoas são acolhidas em ginásio em Porto Alegre

Beliches foram instalados no ginásio para acolher os usuários com conforto. Renan Mattos / Agencia RBS

Envolto em roupas gastas e usando um chinelo dedo nos pés, um homem de 31 anos entrou no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), no bairro Santana, por volta das 20h desta quinta-feira (29), procurando abrigo contra o frio cortante que tomou Porto Alegre.

Ele, que vive há pouco mais de uma semana na rua, foi acolhido no local com cobertores, produtos de higiene e alimentação para enfrentar essa quinta-feira, que segundo a Climatempo, é a mais fria do ano na Capital.

— Esse friozão que tá dando é horrível. Esse albergue vai ajudar bastante. Ontem foi bem difícil, com o frio, a chuva, o vento. Eu nem consegui dormir. Não tinha escapatória. Ter um cobertor, um lugar para dormir mais longe do frio, é gratificante — afirmou o homem, que teve a identidade preservada pela reportagem.

Além dele, outras 63 pessoas procuraram o ginásio até às 20h com o desejo de passar a noite gélida em uma cama quente. Todos os albergados eram homens, já que o espaço receberá apenas esse público. As mulheres que procuraram o local foram encaminhadas para outras unidades de abrigo.

A ação acontece em parceria da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) com o Demhab, que disponibilizou a estrutura. A Guarda Municipal apoia a segurança e o Gabinete da Causa Animal (GCA) garantiu casinhas e alimentação para os pets dos abrigados.

No ginásio, há beliches, travesseiros, cobertores, espaço de lazer com uma televisão e cadeiras, banheiros, mesas e bancos para as refeições, que são distribuídas à noite e pela manhã.

Operação Inverno

Localizado na Rua Conde D'Eu, o ginásio abriu as portas às 19h, dando início a uma albergagem que pretende acolher diariamente até 120 pessoas em situação de rua e seus animais de estimação durante o inverno. O local tem acesso espontâneo por parte dos interessados e deve funcionar como albergue até agosto, das 19h às 7h, diariamente.

Além da estrutura fechada e aquecida, quem vai até o local recebe alimentação e itens de higiene, ofertados por equipes da Fasc, da prefeitura de Porto Alegre.

— A gente tem aqui 120 vagas para conseguir acolher aquelas pessoas que estão em situação de rua de forma digna e segura para elas. Nesses momentos de frio, é importante elas terem um local acolhedor — assinala o titular da Fasc, Matheus Xavier.

A ação integra a Operação Inverno, que busca minimizar os impactos dos dias mais frios na Capital. O abrigo de pessoas em situação de rua durante a estação acontece de forma tradicional em Porto Alegre, de acordo com a prefeitura. No entanto, diferente dos outros anos, o acolhimento nesta edição ocorrerá de forma contínua até o fim de agosto, e não somente nos dias mais frios.

— Hoje são 250 vagas nos nossos albergues, mais essas 120 vagas da Operação Inverno, junto com a disponibilização, pela primeira vez na história de Porto Alegre, de 248 auxílios moradias que foram disponibilizados exclusivamente para pessoas em situação de rua. Então, a gente tem a perspectiva de que nos próximos meses a gente tenha em torno de 500 pessoas fora das ruas de Porto Alegre e com um local adequado e seguro para dormir — acrescentou o secretário sobre as medidas recentes feitas pela Fasc para as pessoas em situação de rua.

Na quarta-feira (28), em evento no Paço Municipal, a prefeitura de Porto Alegre oficializou o lançamento da Campanha do Agasalho. Além de casacos, o pedido também é por doações de alimentos e cobertores.

Acolhidos recebem cobertores e uma das vagas em beliches instalados no local. Renan Mattos / Agencia RBS

Dias com baixas temperaturas

A iniciativa acontece em meio a queda de temperaturas no Estado. Nesta manhã, a Capital bateu o recorde de menor temperatura do ano, com 8,5°C marcados na estação automática do Jardim Botânico, segundo a Climatempo. O recorde anterior, registrado na mesma estação foi de 9,2°C em 23 de maio.

Nesta sexta-feira (30), o frio continua, com temperatura mínima ao amanhecer entre -2°C e 9°C. As máximas ficam entre 8°C e 16ºC.

A previsão é de que as temperaturas fiquem abaixo de 10º a partir desta quinta-feira na Capital, conforme a Defesa Civil.

Onde ficam os albergues de Porto Alegre

Além do ginásio do Demhab, há três albergues que funcionam diariamente em Porto Alegre. Os espaços oferecem dormitório, refeições e encaminhamento à rede de saúde municipal.

Os serviços funcionam das 19h às 7h, também com sistema de acolhimento espontâneo. Veja os locais:

Albergue Dias da Cruz: Avenida Azenha, 366, Azenha;

Albergue Acolher I: Rua Dr. João Simplício, 38, Vila Jardim;

Albergue Acolher II: Rua Morretes, 345, Santa Maria Goretti.

Outros serviços para população em situação de vulnerabilidade social:

Centros POP - Acesso espontâneo durante o dia

Serviços: atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua; alimentação e oficinas.

Horário: 8h às 17h, de segunda a domingo:

POP 1: Avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha;

Avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha; POP 2: Rua Gaspar Martins, 114/120, Floresta;

Rua Gaspar Martins, 114/120, Floresta; POP 3: Avenida França, 496, Navegantes.

Restaurantes Populares - Acesso espontâneo a partir das 11h

Seis restaurantes populares oferecem alimentação gratuita no horário do almoço para pessoas em vulnerabilidade social ou em situação de rua.

Endereços e dias de funcionamento: