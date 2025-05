Túnel da Conceição é bloqueado após carro ser alvo de tiros em Porto Alegre

Caso aconteceu por volta das 19h30min. Duda Fortes / Agência RBS

O túnel da Conceição foi bloqueado por cerca de duas horas, nesta quinta-feira (1º), em Porto Alegre, após carro ser alvo de tiros.

O caso aconteceu no interior do túnel, que leva do viaduto à Rua Sarmento Leite, no Centro Histórico da Capital. Não há feridos.

O bloqueio, que começou por volta das 19h30min, foi feito por viaturas da Brigada Militar. Os policiais isolaram o local para investigar o caso. A equipe foi acionada após testemunhas relatarem que um veículo foi alvejado no interior do túnel. Os atiradores estavam em outro veículo.

Um carro Fiat Uno branco ficou atravessado dentro do túnel. Segundo a Polícia Civil, o veículo foi alvejado por tripulantes que estavam dentro de um Fiat Cronos. Após alguns disparos de arma de fogo de dentro do carro, os atiradores desceram do Cronos e efetuaram disparos de arma de fogo contra o outro veículo.

O motorista do Fiat Uno empreendeu ré pela via para escapar. Depois, os atiradores fugiram. A polícia faz buscas na região. Conforme o delegado Leandro Bodoia, responsável pela investigação do caso, os dois ocupantes do Uno foram identificados e já prestaram depoimento.

Eles acreditam que teriam sido confundidos pelos atiradores, o que teria motivado o ataque, de acordo com o delegado. Os demais envolvidos não foram identificados. Havia pelo menos duas pessoas dentro do Fiat Cronos.

— Inicialmente, nós observamos a presença de duas, mas pode ser que haja mais pessoas no veículo Fiat Cronos. Isso vai ser identificado ao longo da investigação. Mas, inicialmente, o que é possível confirmar, pela narrativa deles, é que havia ao menos dois — afirmou Bodoia.