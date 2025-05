Toca-discos para uma das principais avenidas de Porto Alegre nesta quinta-feira

Objeto foi depositado por um pedestre entre a Avenida Praia de Belas e a Rua Barão do Gravataí. 9º Batalhão de Polícia Militar / Divulgação

Era uma tarde comum em Porto Alegre, nesta quinta-feira (15), até que uma maleta preta foi depositada por um pedestre na esquina entre a Avenida Praia de Belas e a Rua Barão do Gravataí, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

A cena, registrada por câmeras de segurança, era de um homem carregando sacos de lixo em uma mão e, na outra, a tal maleta. O transeunte coloca o item entre duas árvores, olha ao redor e parte. Pessoas que presenciaram a cena ficaram desconfiadas do que poderia ter no interior da maleta e teorias começaram a surgir.

Rapidamente, entre telefonemas, conversas e mensagens, o rumor de que aquilo poderia ser uma bomba começou a se espalhar entre moradores e comerciantes da região. O temor levou ao acionamento da Brigada Militar.

— A gente soube por terceiros, porque fecharam a rua e desligaram as luzes. Todo mundo começou a ligar para os maridos. Fechamos os portões, esperamos passar e ter mais informações, porque não sabíamos se era verdade — relatou Emanuelle Ramos, de 22 anos, auxiliar veterinária em um estabelecimento próximo.

A mala com conteúdo misterioso chegou a fazer com que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizasse um bloqueio entre a Praia de Belas com a Avenida Ipiranga — duas das principais vias da Capital — e a Barão do Gravataí.

A interdição, entre às 17h58min e 18h41min, foi feita para que a equipe do 1°Batalhão de Polícia Militar (BPM) atendesse a ocorrência com apoio do Batalhão Operação de Operações Especiais (Bope).

O objeto findou por ser removido do local por volta das 18h40min. Quando aberto, o susto: tratava-se de um simples toca-discos com interior vermelho.

— Eu fiquei preocupado, mas se fosse para ser (um ataque com bomba), ia ser rapidinho — afirmou Vilmar Colpane, 45 anos, gerente de um restaurante da região, que teve leve impacto nos serviços em razão do bloqueio causado pela ocorrência.

Já Brenda Borba, 33 anos, foi uma das moradoras do bairro que não soube da suposta bomba. Para ela, a situação era inacreditável de acontecer.