TJ cassa parte de liminar que obrigava CEEE Equatorial a isolar redes elétricas para evitar choques em bugios

Animais se deslocam pelos cabos da CEEE Equatorial, à mercê das descargas elétricas, ou por terra, se tornando alvo de cães. Mariano Pairet / Arquivo Pessoal

A CEEE Equatorial foi desobrigada de isolar cabos e equipamentos nas redes elétricas em que ocorrerem acidentes com bugios. Em decisão unânime, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) cassou parte da liminar que determinava intervenção da companhia após cada choque elétrico sofrido pelos animais.

Com a implementação da medida, o Ministério Público e entidades de defesa animal temem um aumento dos óbitos, sobretudo no extremo sul de Porto Alegre, região onde ao menos 56 bugios foram eletrocutados nos últimos anos. Somente neste ano, foram nove mortes.

Para reduzir os riscos, a Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre havia ajuizado ação civil pública em fevereiro do ano passado, após a carcaça de um bugio ficar pendurada por cinco dias na fiação aérea da Avenida Lami, no bairro Belém Novo. Um mês depois, a 3ª Vara Cível de Porto Alegre concedeu liminar, obrigando a CEEE a criar um plano de prevenção que inclua poda da vegetação em contato com fios e isolamento de cabos elétricos e conectores.

Leia Mais Cresce o número de bugios eletrocutados em Porto Alegre e Viamão; veja o que está sendo discutido para evitar os casos

No processo, a promotora Annelise Steigleder pede ainda indenização de R$ 1,55 milhão pelos 25 animais mortos e outros 15 feridos entre dezembro de 2021 e 16 de fevereiro de 2024. A CEEE recorreu ao TJ e na semana passada conseguiu reduzir os efeitos da decisão.

De acordo com o voto do relator, desembargador Eduardo Delgado, a companhia fica obrigada apenas a podar as árvores no perímetro dos acidentes e arcar com os custos do tratamento veterinário caso o animal sobreviva à descarga elétrica. Em média, o tratamento das queimaduras custa R$ 9 mil. Quando há necessidade de amputação e o bugio precisa ser mantido em cativeiro, o valor sobre para R$ 225 mil em 15 anos, tempo médio de vida da espécie.

— É muito preocupante essa decisão, porque o isolamento dos cabos e conectores era a medida mais urgente. É como a gente ter um fio desencapado na rua. Há um risco enorme de termos aumento nas mortes — afirma

Em nota, a CEEE Equatorial afirma que a sua rede obedece a padrões normativos, "indo, em alguns trechos, além dos padrões estabelecidos". E ressalta que "o assunto não pode ser integral e adequadamente tratado sem a participação direta do poder público constitucionalmente responsável pela proteção da fauna" (leia a íntegra na manifestação abaixo).

Expansão da zona urbana e falta de vegetação

Uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo, o bugio-ruivo habita principalmente o polígono existente entre a Reserva Biológica do Lami, no extremo sul da Capital, e o Parque Estadual de Itapuã, em Viamão. Vivendo em bandos, eles enfrentam a expansão da zona urbana e a escassez de vegetação.

Leia Mais Animais feridos ao tocar na rede elétrica na Região Metropolitana são acolhidos pelo Zoo de Canoas; veja vídeo

Com a fragmentação do hábitat, se deslocam pelos cabos da CEEE Equatorial, à mercê das descargas elétricas, ou por terra, se tornando alvo fácil do ataque de cães. Conforme o projeto Macacos Urbanos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os choques respondem por 56% das causas de mortes ocorridas de 2018 a 2024. Quando não mata, a eletrocussão mutila os animais.

— Nós lamentamos muito essa decisão. Mais de 50 % dos casos de acidentes com bugios-ruivos ocorrem na rede de baixa tensão não isolada. É um grande descaso com a fauna ameaçada do Rio Grande do Sul — pontua a veterinária Itatiele Vivian, educadora ambiental do Macacos Urbanos.

Na decisão, o TJ remeteu o processo de volta à 3ª Vara Cível de Porto Alegre e determinou ainda que o governo do Estado e a prefeitura de Porto Alegre sejam incluídos no debate de proteção da espécie. As duas esferas de governo serão chamadas para reuniões sobre um plano preventivo definitivo antes da decisão judicial de mérito.

O que diz a CEE Equatorial

"A Companhia desempenha suas atividades de acordo com as normas ambientais e técnicas vigentes no Brasil. A rede instalada no local obedece a esses padrões normativos indo, em alguns trechos, além dos padrões estabelecidos, de forma que a Companhia seguirá adotando as providências de sua responsabilidade que sejam necessárias ao bom encaminhamento da questão.

Todavia, é necessário destacar que o assunto não pode ser integral e adequadamente tratado sem a participação direta do poder público constitucionalmente responsável pela proteção da fauna, considerando a notória expansão urbana ocorrida na região sul de Porto Alegre nos últimos anos e a necessária adoção de medidas de harmonização entre o desenvolvimento da ocupação da região e a fauna existente no local, o que só poderá ser feito através de políticas públicas com essa finalidade.

Além dessas medidas, também se faz necessária a realização de estudos técnicos capazes de identificar as verdadeiras causas dos eventos, sejam elas aquelas relacionadas às mudanças no habitat, mudanças de hábitos, aumento populacional e a dinâmica atual de migração dos animais, considerando todo esse contexto.

Portanto, a Companhia reitera o seu compromisso já demonstrado nos mais de 10 (dez) meses de diálogo mantido com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e, quanto à decisão judicial, destaca o reconhecimento de que a solução da questão passa, necessariamente, pelo envolvimento dos órgãos públicos responsáveis pela proteção da fauna silvestre."

Os números de acidentes com búdios

2018 — 4 choques, 3 óbitos

2019 — 2 choques, 0 óbitos

2020 — 9 choques, 5 óbitos

2021 — 8 choques, 3 óbitos

2022 — 17 choques, 9 óbitos

2023 — 19 choques, 11 óbitos

2024 — 24 choques, 16 óbitos

2025* — 15 choques, 9 óbitos