Restaurante de vencedora de reality, vinícola uruguaia e cinema com garçom: as 12 marcas confirmadas em novo shopping do Zaffari

O sexto shopping center do Grupo Zaffari em Porto Alegre está na fase final de obras. A inauguração está marcada para o começo do segundo semestre de 2025, ainda sem data definida. O empreendimento será composto por 70 lojas, sendo ancorado por um supermercado Zaffari e um cinema. À reportagem de Zero Hora, a gestão do complexo divulgou as primeiras 12 marcas que estarão no local.

Uma das apostas do Zaffari para este shopping é em um forte mix de gastronomia. Serão seis restaurantes distribuídos em três andares, além de uma praça de alimentação com 10 operações. Os espaços já foram entregues aos lojistas para que eles iniciem suas partes da obra.

— Em tamanho, o Bourbon Carlos Gomes será como o Moinhos Shopping. Não será um "grandão". É para a pessoa que mora ou trabalha na região ir a pé para almoçar ou jantar. A gastronomia será muito forte — disse Claudio Zaffari, diretor do grupo, em entrevista a Zero Hora no mês passado.

De São Paulo, o restaurante Paparoto Cucina, especializado em culinária italiana, abrirá a primeira operação no sul do país. Sob o comando da chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do reality show MasterChef Profissionais no Brasil, a marca é recomendada pelo Guia Michelin. A unidade, de 550 metros quadrados, comportará até 130 clientes e deve ter 80 funcionários. A inauguração está marcada para setembro.

Outro estreante no Sul que estará no Bourbon Carlos Gomes é a vinícola Narbona, criada em 1909 no Uruguai. A empresa também atua como indústria de lácteos e tem restaurantes nos Estados Unidos. O investimento na loja de Porto Alegre será de R$ 6 milhões. A unidade, de 638 metros quadrados, terá 60 funcionários e 120 lugares para clientes, com espaço para eventos. Serão servidos sorvetes, pães, massas e carnes assadas na parrilla.

O shopping também terá restaurantes gaúchos. O Grupo Press, de Porto Alegre, entrará com uma unidade da marca Bah, que também tem operação no BarraShoppingSul. E a Cervejaria Salvador, de Caxias do Sul, abrirá um bar em um espaço de 500 metros quadrados. Desde 2023, o grupo tem unidade no Pontal Shopping.

Cinema "VIP"

O Bourbon Carlos Gomes terá um cinema da bandeira "VIP" da rede Cinépolis, criada em 1971 no México. Com poltronas maiores, o espaço contará com garçons servindo os clientes. Serão quatro salas com 61 lugares em cada. O cardápio terá de lanches a pratos mais elaborados, com vinhos e espumantes para acompanhar. A expectativa é de a unidade ser inaugurada logo após a abertura do shopping.

Para fazer a comida, será instalada uma cozinha no local. Parte do cardápio será assinada pelo chef Edu Guedes. A venda dos ingressos será por aplicativo para evitar filas e o pedido de alimentos poderá ser feito diretamente nas poltronas, antes da sessão. O gerente de Marketing do Cinépolis, Luiz Fernando Angi, diz que o serviço de garçons só funcionará antes de o filme começar.

Cinema terá poltronas maiores e atendimento de garçons. Grupo Zaffari / Divulgação

O foco do cinema será em grandes lançamentos, mas existe a ideia de reservar uma das salas para filmes considerados "cult". Será a primeira unidade da rede neste formato no Rio Grande do Sul. A Cinépolis possui outros três cinemas no Estado: um em Porto Alegre, um em Santa Maria e outro em Caxias do Sul.

Mais novidades

Também se somam ao mix do shopping as marcas Ri Happy, de brinquedos, Kopenhagen, de chocolates, e a Hering e a Reserva, ambas de moda. Elas farão companhia para a nova Livraria Paisagem, que vai inaugurar no shopping a sua terceira unidade na cidade — todas em empreendimentos do Zaffari. Será uma operação de mais de 400 metros quadrados, com destaque para livros voltados ao público infantil e uma área com cafeteria.

— Estamos consolidando nossa presença em Porto Alegre e a loja do Bourbon Carlos Gomes será um passo importante nesse caminho. A loja terá um projeto arquitetônico único e um acervo de publicações muito rico. Será uma das livrarias mais bonitas da cidade, que nos acolheu de braços abertos e que ama livros — afirma Aguimério Silva, diretor da Paisagem.

O Zaffari também diz que seu novo shopping terá uma academia "premium" de uma rede de São Paulo, mas não revela qual é a marca. A operação terá uma área ao ar livre.

Complexo multiuso

O Bourbon Carlos Gomes integra um complexo multiuso que inclui duas torres comerciais: A Z Tower Corporate, do Grupo Zaffari, que contará com terraço verde, jardim suspenso e ambiente externo de uso coletivo. Já a torre UMA Corporate, da UMA Incorporadora, tem 12 pavimentos, com 800 metros quadrados de área por andar.

O escritório PG&BA, liderado por Pedro Gabriel e Marcelo Bonini, é responsável pelo projeto arquitetônico do complexo, enquanto o Tellini Vontobel assina o projeto paisagístico. Já a arquitetura de interiores é assinada pelo arquiteto Arthur Casas, que possui projetos em Tóquio, Paris, Lisboa e Nova York.

Segundo a gestão do Bourbon Carlos Gomes, o conceito busca trazer a experiência do ambiente externo para dentro do shopping. O projeto utiliza elementos orgânicos, como pedras, madeira e vegetação, com iluminação natural, através de aberturas no teto. O complexo ainda terá estacionamento de três andares, com 1.268 vagas.

As marcas confirmadas: