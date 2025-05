Renato e Emily Borghetti falam sobre música, tradição e a Fábrica de Gaiteiros; assista

O novo episódio do Perimetral Podcast recebe o músico Renato Borghetti e sua filha, a arquiteta e bailarina Emily Borghetti. Eles falam sobre a Fábrica de Gaiteiros, projeto que une inclusão social e valorização da cultura regional por meio do ensino gratuito de gaita para crianças. Criado há mais de uma década, o projeto vai ganhar uma nova sede em Porto Alegre, no bairro Bom Fim, com espaço para aulas, exposições, shows e atividades culturais abertas ao público.

Durante a conversa, Renato e Emily detalham como será o novo centro cultural, relembram a origem do projeto e refletem sobre o impacto que ele tem gerado na vida de jovens ao longo dos anos. Também falam sobre a importância de manter viva a identidade gaúcha, sem perder o olhar voltado para o futuro. O episódio termina com um momento especial: um show particular no estúdio, com Renato tocando gaita e Emily sapateando.

O podcast é publicado toda sexta-feira no YouTube, no site e no aplicativo de GZH . Os episódios também estão disponíveis nas plataformas Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music e SoundCloud .