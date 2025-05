Projeto de concessão do Dmae terá 17 audiências públicas antes votação na Câmara

Projeto busca conceder distribuição de água e tratamento de esgoto. Duda Fortes / Agencia RBS

A Câmara Municipal de Porto Alegre vai realizar, ao longo dos próximos três meses, uma série de audiências públicas para debater a proposta do prefeito Sebastião Melo de concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada. As audiências começam em 3 de junho e seguem até a última semana de agosto.

Serão 17 audiências públicas (veja o cronograma abaixo), uma para cada região do Orçamento Participativo (OP) — tradicional ferramenta de participação popular da Capital. A decisão de realizar as audiências de forma regionalizada partiu da presidente da Câmara, vereadora Comandante Nádia (PL).

A realização de audiência pública antes da votação desse projeto é uma exigência da Lei Orgânica do Município. Em janeiro deste ano, um projeto prevendo a reorganização interna do Dmae teve a votação adiada após a oposição a Melo conquistar na Justiça uma liminar sustentada no fato de que não haviam sido realizadas audiências públicas sobre o tema.

Politicamente, a realização de audiências públicas regionalizadas permite que os vereadores — em boa parte ligada a bairros específicos da cidade — possam se aproximar do seu eleitorado durante o debate de concessão do Dmae.

Entenda a proposta

O prefeito Sebastião Melo apresentou no dia 21 de maio à Câmara de Porto Alegre o projeto de lei para a concessão de parte dos serviços do Dmae. O projeto prevê repassar à iniciativa privada a distribuição de água e o tratamento de esgoto.

Pela proposta, seguirão sob responsabilidade do poder público municipal a captação e o tratamento da água. Também pelo projeto da prefeitura, seguem sob a tutela do Dmae público os serviços de drenagem urbana e os sistemas de proteção contra cheias.

O projeto de lei ainda diz explicitamente que os servidores do Dmae, mesmo das áreas concedidas, não perderão o emprego. Pelos planos da prefeitura, os servidores que hoje atuam em áreas que serão concedidas serão realocados para as funções que seguirão sob responsabilidade do Dmae público.

O projeto de lei de concessão parcial do Dmae deverá tramitar por ao menos 90 dias por tratar de tema com impacto direto no meio ambiente. A expectativa da prefeitura é votar o tema no segundo semestre e, saindo vitoriosa do Legislativo, assinar a concessão ao longo de 2026.

Veja as datas das audiências públicas: