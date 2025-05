Após fechamento de lanchonete, Melo anuncia postos da Guarda Municipal sob viadutos: "Chega de insegurança"

A prefeitura de Porto Alegre instalará postos da Guarda Municipal sob dois viadutos da Capital. A decisão foi tomada pelo prefeito Sebastião Melo uma semana após Zero Hora noticiar o fechamento de uma lanchonete que operava em um contêiner sob o viaduto Imperatriz Leopoldina, em frente à Redenção. Os sócios deixaram o local após queixas sobre insegurança e sujeira no local.

Junto a secretários e técnicos da prefeitura, Melo vistoriou o local na segunda-feira (26). O objetivo da visita, segundo o prefeito, era "avaliar as necessidades de melhorias em segurança, ocupação e infraestrutura do espaço público".

Durante a vistoria, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) removeram o lixo que havia no local. O novo posto da Guarda Municipal será instalado em um contêiner , assim como o que já existe na Redenção . Ainda não há data para isso acontecer. Enquanto isso, viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar ficarão estacionadas sob o viaduto.

Novo adotante

Lanchonete fechada

No viaduto Imperatriz Leopoldina, o contêiner onde a lanchonete estava instalada está sendo desmontado. A estrutura deve ser completamente removida do local até o começo de junho.

O viaduto, que também é conhecido como "Brooklyn", é usado como ponto de entrega de marmitas do projeto Prato Feito das Ruas, que distribui alimento a pessoas em situação de rua. Em nota sobre o fechamento, os sócios do Xis da Imperatriz, que não quiseram ser identificados, disseram que o local ficava sujo após as ações. A organização do Prato Feito das Ruas rebateu dizendo que, após as entregas, que ocorrem aos sábados, seus voluntários recolhem o lixo que fica no local.