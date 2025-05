Prefeitura começa reforma de praça na Cidade Baixa e ainda busca parceiro para adoção do espaço

A prefeitura de Porto Alegre começou nesta semana uma reforma na Praça Garibaldi , no bairro Cidade Baixa. Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) consertam os passeios , com colocação de pedra portuguesa, seguindo o projeto original da praça, que é tombada pelo município. Nos acessos internos, o revestimento será de pedras em basalto .

Além de sofrer com atos de vandalismo, o espaço, que fica entre as avenidas Erico Verissimo e Venâncio Aires e a Rua José do Patrocínio, ficou inundado durante a enchente de maio de 2024.