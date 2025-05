Prédio de 98 metros de altura será construído em frente ao Cais Mauá, em Porto Alegre

A construção de um prédio de 98 metros de altura deve se iniciar no segundo semestre deste ano no Centro Histórico de Porto Alegre. O empreendimento ficará na Rua Siqueira Campos, de frente para o Cais Mauá. O foco será em moradias, com studios e apartamentos de até dois quartos.

O prédio terá 32 andares. Apesar de alto para os patamares de Porto Alegre, ainda será menor do que o edifício Santa Cruz, construído na década de 1960 na Rua dos Andradas, também no Centro. Com 107 metros de altura, é até hoje o maior prédio da Capital.

O projeto do novo edifício da Siqueira Campos é tocado pela incorporadora Dwell, de Novo Hamburgo, junto com o Grupo Ospa, dono do escritório responsável pelo projeto arquitetônico.

— A Siqueira Campos é uma área prioritária para o desenvolvimento do Centro. É um bairro muito resiliente, bastante frequentado. Se faz tudo a pé. Nosso empreendimento não terá garagem, por exemplo, pois a região já tem várias — diz o fundador e CEO do Grupo Ospa, Lucas Obino.

Mesmo que a área tenha sido inundada na enchente de maio do ano passado, os envolvidos no projeto estão otimistas:

— É uma região muito promissora. Queremos trazer uma coisa nova para o Centro, que valorize o bairro e não destoe do que já existe — diz a diretora de marketing e estratégia da Dwell, Carla Barros.

O edifício, que ainda não tem nome, contará com mais de 300 apartamentos. As unidades serão de 25 a 75 metros quadrados. Com a venda delas, as empresas projetam faturar R$ 130 milhões, o que o mercado imobiliário chama de VGV (valor geral de vendas).

Obra no segundo semestre

As licenças necessárias para construção do prédio foram obtidas na prefeitura neste mês. A liberação se deu após a publicação do decreto que regulamenta a Lei de Reabilitação do Centro Histórico, aprovada em 2021 na Câmara de Vereadores. O texto prevê a liberação 1.180 milhão de metros quadrados em potencial construtivo no bairro.

O lançamento do empreendimento — quando os apartamentos começam a ser vendidos — ocorrerá perto do início da obra, no segundo semestre. Não há data exata para isso. Ainda há uma garagem no terreno, que será demolida. A área total é de mil metros quadrados.

Garagem de dois pavimentos será demolida para dar lugar ao novo empreendimento. Grupo Ospa / Dwell / Divulgação