Porto Alegre terá novos voos nacionais e rota internacional para Buenos Aires; confira

O grupo de companhias aéreas Latam anunciou, nesta terça-feira (20), ampliação na malha aérea do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. A empresa fará a inclusão de duas novas rotas nacionais com saída da Capital e retomará a ligação internacional direta com Buenos Aires.

As operações terão início entre agosto e setembro, com passagens disponíveis nos canais da companhia.

De acordo com o anúncio da empresa, a nova rota internacional entre Porto Alegre e Buenos Aires terá três voos por semana. Com a ampliação, o Salgado Filho agora soma 13 voos diretos para a capital argentina.

As duas novas rotas nacionais que serão incluídas são os voos diretos para Belo Horizonte, com 14 frequências semanais, e Florianópolis, com sete frequências semanais. A empresa também aumentará as frequências nas rotas para Curitiba, de sete para 12 voos semanais, Rio de Janeiro/Galeão, de 17 para 28, e Brasília, de 14 para 21.

As novas rotas serão operadas por aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade entre 174 e 216 passageiros, incluindo assentos na categoria Premium Economy.

Retomada

A companhia aérea Gol anunciou na terça-feira (13) que irá retomar as operações que ligam a capital gaúcha a Buenos Aires. A companhia não fazia a rota desde 2016, em razão do ajuste da malha aérea.

Em função da enchente de maio, o principal terminal aéreo do Rio Grande do Sul precisou ficar cinco meses fechado e a operação voltou de forma gradativa a partir de outubro. Desde dezembro do ano passado, o aeroporto está voltando a receber operações de voos para outros países.

— A ampliação da malha aérea pela Latam é reflexo da confiança no ambiente de negócios que estamos construindo no Rio Grande do Sul. Com incentivos que tornam nossas rotas mais atrativas, o Estado se projeta como hub estratégico para o turismo e para a conexão com outros mercados. A decisão da companhia reforça esse caminho e fortalece nossa integração com o Brasil e com países vizinhos — afirma o governador do RS, Eduardo Leite.

Eduardo Macedo, head de assuntos públicos da Latam Brasil, afirma que a ampliação de voos reforça o compromisso da empresa com o Rio Grande do Sul:

— Esse investimento em novas rotas e frequências em Porto Alegre reforça o compromisso da Latam com a conectividade do Rio Grande do Sul, oferecendo mais opções e flexibilidade aos nossos passageiros, além de impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico da região.

