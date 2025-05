Porto Alegre sedia corrida nacional e reúne 1,2 mil atletas na orla do Guaíba

Corredores de todas as idades enfrentaram o frio da manhã do 1º de Maio para participar da quarta edição da Corrida Nacional do Sesi, em Porto Alegre. Com o visual da orla do Guaíba, os atletas se dividiram em percursos de 5km e 10km, além da opção de caminhada de 5km. A largada foi às 8h, na Rótula das Cuias.

O frio até arrepiou, mas não foi problema para a nordestina de Alagoas Edyja Araújo, 38 anos, moradora da Capital há quatro anos. Fazia 14°C na hora da largada. Enquanto reforçava o aquecimento antes da prova, contou que esta é a quarta vez que corre a etapa do Sesi e a segunda vez que se desafia na distância de 10km. Este ano, a meta é baixar o tempo e completar a prova em menos de uma hora.

— Aqui é dos extremos! Melhor assim que no calorão — divertiu-se sobre o clima.

Edyja Araújo correu com a meta de baixar o tempo de prova. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Direto do Rio de Janeiro para cumprir o traçado na Capital, Elizabeth Morais, 38 anos, destacou o clima das provas gaúchas entre os incentivos para correr. Praticante do esporte desde 2010, a corredora aproveitou o feriado para fazer a prova de 5km.

— Minha expectativa é que seja uma prova tranquila. A corrida é sobre aproveitar a jornada. Vim do Rio para isso, para essa energia — disse Elizabeth.

Elizabeth Morais veio do Rio de Janeiro para correr. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Ex-maratonista, Fábio Abreu, 57 anos, disse que viu no evento uma oportunidade para voltar a correr. Enquanto aquecia, contou que as filhas pegaram gosto pela corrida nos últimos anos, o que tem servido de incentivo para retomar o esporte.

O clima ameno do outono, diz, “ajuda demais” para cumprir o percurso.

Fábio Abreu, ex-maratonista, tem retomado o hábito da corrida. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Estreia da Capital no circuito

Esta é a primeira vez que Porto Alegre recebe a edição nacional do evento. Além da Capital, outras oito cidades do Interior receberam provas regionais: Erechim, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Tupandi, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. Mais de 8 mil pessoas ao todo se inscreveram para participar.

Promovida pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), a iniciativa arrecadou doações para o Banco de Alimentos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Presidente da Fiergs, Cláudio Bier destacou que a adesão à prova reflete a solidariedade do Brasil com a enchente do ano passado, ainda sentida no Estado. A expectativa é de arrecadar 150 toneladas de alimentos doados ao fim das provas, considerando também as edições que ocorrem no dia 25.