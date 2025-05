Porto Alegre registra a sua menor temperatura do ano nesta sexta-feira

Marca de 6,3ºC foi a mais baixa do ano em Porto Alegre, segundo medição do Inmet. Camila Hermes / Agencia RBS

O amanhecer desta sexta-feira (30) foi o mais gelado do ano em Porto Alegre, que registrou a sua menor mínima de 2025 por volta das 7h. Os termômetros registraram 6,3ºC na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.

A marca é 2,2ºC abaixo da mínima registrada na mesma estação por volta das 8h de quinta-feira (29), quando os termômetros indicaram 8,5ºC. Antes disso, a menor temperatura do ano em Porto Alegre havia sido em 23 de maio na estação do bairro Belém Novo, na Zona Sul, 7,6ºC — diferença de 1,3ºC para a marca de hoje.

No entanto, a menor mínima do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira foi contabilizada na Serra. Os termômetros registraram 0,9ºC em Cambará do Sul por volta das 4h. A sensação térmica foi negativa, de -3ºC em algumas áreas do município, conforme a Climatempo.

Em São José do Ausentes, também na Serra, foi registrada a segunda menor mínima do dia: 1,7ºC.

Abrigo contra o frio

Com capacidade para receber até 120 pessoas, o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) foi aberto pela prefeitura de Porto Alegre na noite de quinta-feira para acolher pessoas em situação de rua. A estrutura fica na Rua Conde D'Eu, 66, no bairro Santana.