"Memórias que tinham virado entulho": casal afetado pela enchente ainda vive com marcas da tragédia no RS

— A gente não conseguia entrar em casa porque estava tudo (o entulho) trancando as portas. Eu reuni uns familiares para tirarmos algumas coisas de casa. Era um bairro virado em entulho. Eram memórias que tinham virado entulho — relembra a filha do casal.

Meu Lar De Volta

Passados os momentos mais críticos da enchente, a família ainda precisava unir forças para fazer a limpeza e remobiliar o imóvel. Foi quando a história deles cruzou com a dos voluntários do Meu Lar De Volta .

— As faxinas aconteceram no Estado inteiro. A gente teve cerca de 20 mil voluntários cadastrados. Pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país. A gente estima que tenha limpado uns 25 mil lares — conta o cofundador da plataforma que segue no ar e acabou adquirida pelo Vakinha.