Limpeza do lago do Parque Germânia entra na fase final em Porto Alegre

A operação de manutenção do espelho d’água do Parque Germânia, iniciada em fevereiro pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), está em processo final, segundo informou a prefeitura de Porto Alegre.

A ação atende a uma antiga reivindicação da associação de moradores do bairro Jardim Europa, preocupada com a qualidade da água e o acúmulo de resíduos orgânicos no local.

O trabalho, executado pela empresa Athena, incluiu o desassoreamento do lago, com sucção da água, limpeza com hidrojateamento, remoção de lodo e aplicação de calcário dolomítico para reduzir a turbidez. A intervenção recebeu um investimento de R$ 77 mil e teve fiscalização da equipe técnica da Smamus.

Antes da limpeza completa, foi realizada a despesca das tilápias que viviam no lago, que foram encaminhadas para análise. Após a emissão de laudo, foi detectada uma infecção bacteriana nos peixes, que precisaram ser enviados para uma empresa de cremação. Os cágados também foram removidos do lago e levados a locais adequados.

Segundo o responsável técnico da empresa Athena, Rafael Gonçalves, o plano de manejo da fauna aquática prevê a introdução de espécies que contribuam para o equilíbrio ecológico do ambiente.

Já foram soltos 150 alevinos (espécime jovem) de lambari, que ajudam no controle de larvas do mosquito da dengue, e 15 alevinos de carpa colorida. Para o final do ano, está prevista ainda a soltura de alevinos de dourado, espécie carnívora, com o objetivo de controlar eventuais populações invasoras.

A liberação total do lago ao público depende do nível da água, que vem sendo reconstituído com a ajuda das chuvas. A expectativa é de que a área esteja plenamente recuperada nas próximas semanas.