Irmã Inah, pessoa mais velha do mundo, é velada em Porto Alegre

Movimentação no velório da religiosa na manhã desta quinta-feira (1º)

O velório da freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, considerada a pessoa mais velha do mundo , começou 8h desta quinta-feira (1º) e seguirá até 15h30min na capela H no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. Após o velório, haverá uma missa e a cremação. A religiosa morreu por disfunção múltipla dos órgãos na tarde de quarta-feira (30), aos 116 anos .

Inah morava na residência das Irmãs Teresianas, na Capital, e se tornou a pessoa mais velha do mundo depois da morte da francesa Lucile Randon , em janeiro de 2025, aos 118 anos. O mapeamento foi feito pelo LongeviQuest , grupo de pesquisadores referência no monitoramento de supercentenários pelo mundo.

Conhecida da religiosa há 60 anos, a irmã Lucia Ignez Passotto, 80 anos, que coordena a comunidade das Irmãs Teresianas, convivia diariamente e foi aluna da freira. Ela acompanhou as últimas horas na casa.

A religiosa conta que Inah pediu para ficar em casa até o último momento , porque queria ficar junto com as outras irmãs. O médico dela também acompanhou.

Nos corredores do cemitério, frequentadores e funcionários comentavam sobre a idade da “vózinha”. Ao lado do caixão, a freira que virou enfermeira de Inah fazia a última despedida, com um carinho na cabeça da amiga.