Humberto Gessinger fala sobre Porto Alegre, música e os dilemas da vida moderna; assista

O novo episódio do Perimetral Podcast recebe Humberto Gessinger, cantor, compositor e escritor que liderou os Engenheiros do Hawaii por mais de duas décadas. Com um olhar crítico e afetivo sobre Porto Alegre, o artista questiona a forma com que a capital lida com os espaços públicos e comenta sobre a sensação de que a cidade “desistiu de pensar coletivamente”.