Ginásio de Porto Alegre vai receber pessoas em situação de rua e seus pets a partir desta quinta-feira

Ginásio do Demhab no bairro Santana funcionará como abrigo noturno até agosto.

Em meio a alertas de declínio de temperatura, chuva e vento forte em Porto Alegre, a prefeitura anunciou a abertura do ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) para acolher pessoas em situação de rua e seus pets. A estrutura, que fica na Rua Conde D'Eu, 66, no bairro Santana, vai funcionar a partir das 19h desta quinta-feira (29).