Fraude no INSS: saiba onde buscar atendimento presencial em Porto Alegre para pedir ressarcimento

Serão ao menos 13 unidades em Porto Alegre com atendimento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir desta sexta-feira (30), agências de Correios pelo Brasil passarão a atender aposentados e pensionistas do INSS que tiveram, ou suspeitam que tenham tido, descontos indevidos em seus contracheques. Em abril, uma operação da Polícia Federal trouxe à tona supostos desvios de recursos por meio de descontos associativos irregulares.

Mais de 2 milhões de beneficiários já procuraram o INSS para pedir devolução de valores — procedimento que pode ser feito pelo site ou aplicativo do instituto. O atendimento presencial visa facilitar a vida dos que têm dificuldade no acesso ou uso da internet.

Serão 4,7 mil agências dos Correios no Brasil com este atendimento. Em Porto Alegre, a reportagem de Zero Hora identificou 13. A lista completa no país pode ser acessada aqui.

Atendimento em Porto Alegre

Avenida 21 de Abril, 41 - bairro Sarandi

Avenida Bento Gonçalves, 2080 - bairro Partenon

Avenida João Antonio Silveira, 1825 - bairro Restinga

Rua 25 de Julho, 46 - bairro São João

Avenida Wenceslau Escobar, 3033, loja 101 - bairro Tristeza

Avenida Protásio Alves, 5718 - bairro Vila Jardim

Avenida Professor Oscar Pereira, 44 - bairro Azenha

Avenida Venâncio Aires, 1096 - bairro Farroupilha

Avenida Bento Gonçalves, 9500 (campus da UFRGS) - bairro Agronomia

Rua Siqueira Campos, 1100 - bairro Centro Histórico

Avenida Eduardo Prado, 2165 - bairro Vila Nova

Rua Manoelito de Ornellas, 50, sala 204 - bairro Praia de Belas

Rua Coronel Bordini, 555 - bairro Moinhos de Vento

A fraude

Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU) apontam que um esquema de fraude envolvendo descontos associativos pode ter desviado mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre 2019 e 2024.

Uma operação dos dois órgãos, em 23 de abril, afastou o presidente do INSS, que acabaria demitido. A repercussão do caso levou também à saída do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

De acordo com a investigação, segurados do INSS eram registrados, de forma irregular e sem o conhecimento deles, em associações de aposentados. Com isso, havia descontos mensais nas aposentadorias e pensões. O dinheiro era direcionado a estas associações ou sindicatos.

O esquema seria viabilizado pelo vazamento de dados pessoais dos segurados e envolveria, além das associações, corretores.