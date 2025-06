Festas durante o dia: conheça as "coffee parties", alternativa à noite tradicional em Porto Alegre

A primeira festa do XOX, no dia 18 de maio, ocorreu das 10h às 16h. Beto Raskin / Divulgação XOX

Som alto, luzes suaves, gente dançando e conversas animadas entre goles. A diferença? A festa é de dia, em uma cafeteria instagramável, onde o drink mais forte, talvez, seja um expresso duplo. As "festas do café" ("coffee parties"), que já são tendência no resto do país e no exterior, têm conquistado os porto-alegrenses que gostam de atividades diurnas.

Na Capital, onde a proposta é recente, dois nomes surgiram nos últimos meses: Torra Sessions e XOX Coffee Club. O primeiro é uma label itinerante da comunidade criativa Rede FeedMe. Ou seja, a festa ocorre em diferentes cafeterias.

Já o segundo é um espaço fixo no Quarto Distrito, que, de sexta-feira a domingo, funciona como um café e, em algumas datas, realiza as "coffee parties".

— A gente gosta muito de pescar o que está acontecendo lá fora e trazer para essa realidade. A partir disso, a gente começou a ver o movimento das "coffee parties" acontecendo, principalmente em Londres. A realidade aqui é bem diferente de lá, mas as pessoas estão vivendo um pouco menos a noite e passando a viver mais as manhãs no mundo todo — conta Pietra Alves, diretora criativa da Torra Sessions.

A primeira reunião da equipe sobre o assunto foi no dia 7 de março e, 20 dias depois, o primeiro evento foi realizado. De lá para cá, outras três Torra Sessions já ocorreram, em cafeterias diferentes, que contam com cafés, sucos e algumas opções de bebidas alcoólicas. A ideia, segundo Pietra, é que os convidados possam escolher como querem se divertir:

— É sobre trocas intencionais e conscientes. Entender que a manhã é um lugar de consciência, no qual a gente está um pouco mais distante do consumo de álcool. Mas a gente teve um monte de gente consumindo mimosas, por exemplo, nas nossas sessões. A galera estava sendo feliz e era um desejo próprio de cada um. Então é isso que a gente quer: que todo mundo possa ser livre nesse período da manhã.

Com venda de ingressos antecipados, o XOX Coffee Club realizou a primeira festa em maio e a próxima já está com data marcada: 15 de junho. Segundo Gil Czarneski, um dos sócios fundadores do espaço, o evento foi um sucesso e a expectativa para a segunda edição é de que 500 pessoas circulem pelo local.

— A gente optou por fazer as "coffee parties" uma vez por mês, para ficar mais organizado e para o pessoal entender melhor. Como o XOX é uma proposta bem diferente, o pessoal e a gente ainda está entendendo como vai ser. A ideia é trabalhar melhor esse rótulo e não fazer toda hora e ser fraco. Mas talvez isso possa mudar, é um formato tão novo que a gente ainda está aprendendo — conta Czarneski.

Iniciativas propiciam interação entre os convidados. Beto Raskin / Divulgação XOX

"Coffee parties" ou festas noturnas?

Apesar das recentes críticas dos frequentadores à vida noturna de Porto Alegre, o objetivo das "coffee parties", para Pietra e Czarneski, não é substituir as baladas. Esses eventos aparecem na Capital como uma nova alternativa para quem busca diversão diurna. De acordo com os responsáveis, é uma mudança de comportamento: as pessoas querem viver mais o dia.

— A nossa geração está numa fase muito de querer aproveitar o dia, curtir momentos com mais presença e menos em excesso. Então, as "coffee parties" combinam super com isso. Elas não vão substituir as noites de Porto Alegre, pelo contrário. Vamos ter dois meios de curtir, de dia e de noite — avalia Rafaela Prolo, universitária, 19 anos.

A novidade — mistura do local e horário — chama atenção: