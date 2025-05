Começou nesta segunda-feira (5) a 14ª edição da Feira de Economia Solidária do Dia das Mães em Porto Alegre, no Largo Gênio Peres, em frente ao Mercado Público. São 170 expositores, de empreendimentos formados por 161 famílias. Entre os produtos vendidos, estão artesanato, confecções e alimentos da agricultura familiar.

A feira é realizada pelo Fórum Municipal de Economia Popular Solidária de Porto Alegre (FMESPA), em conjunto com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Econômicos Solidários no Rio Grande do Sul (UnisolRS). A iniciativa começou em 1996 através de um movimento de mulheres que buscavam espaço para comercialização das suas artes.

A organização do evento estima que mais de 5 mil pessoas passem pelo local até o dia 10 de maio e que os expositores faturem mais de R$ 100 mil com as vendas.

Leia Mais Um ano após alagamento, rodoviária de Porto Alegre ainda não passou por reforma completa

A edição do ano passado, que também aconteceria na semana do Dia das Mães, foi transferida para setembro por causa da enchente. A estrutura já estava sendo montada quando a cheia do Guaíba atingiu o centro de Porto Alegre.

Debora Honorio, 60 anos, lembra que a mudança de data atrapalhou as vendas. A artesã de Esteio, que faz parte do Grupo Renascer, participa agora pela quinta vez da feira. Ela fabrica produtos em madeira, como abajures, baleiros e suportes para vinhos e temperos.

— Trabalhamos com madeiras rústicas, aproveitando árvores que já foram derrubadas. Vendemos 20 tipos de produtos aqui. Se leva mais de um, temos combos com desconto. Aqui (o largo) é um lugar bom para este evento, passa muita gente — diz Debora.

Debora vende produtos feitos com madeira. André Ávila / Agencia RBS

A alguns passos dela, um trio de empreendedoras vende produtos feitos com tecido. Adriana Rocha, 56, Maria Cristina Silveira, 62, e Cristina Machado da Silva, 59, fazem parte do grupo Panos e Rendas, de Porto Alegre. Cada uma tem uma técnica diferente, explicam. Entre os itens vendidos na feira, estão niqueleiras, necessaires, bolsas, pulseiras, sapatos de tricô e bijuterias.

— O movimento nesta feira é sempre bom, todos os anos. Agora, para o primeiro dia, está ok. Quanto mais perto do Dia das Mães, aumenta ainda mais o interesse das pessoas — avalia Adriana, que já participa do evento há 10 anos.

Adriana, Maria Cristina e Cristina integram o grupo Panos e Rendas. André Ávila / Agencia RBS

Dos expositores com quem a reportagem conversou nesta tarde, Adelar Moratto De Bastiani, 54 anos, é o que participa há mais tempo do evento. Desde 2008, ele vende vinhos, sucos e licores produzidos em Nova Roma do Sul. Além da feira no Largo Glênio Peres, ele oferece seus produtos na Ceasa e no Largo da Epatur, aos sábados.

— Sempre gostei de estar aqui. Dou amostras para os visitantes. Hoje, o cara pode não comprar de mim, mas lá no final da feira ele vai lembrar da degustação e levar algo — sugere De Bastiani.

Adelar vende vinhos, sucos e licores na feira. André Ávila / Agencia RBS

Serviço