Estudo avalia quase 400 árvores de Porto Alegre e mostra que 10% morreram e 5% desapareceram após a enchente de 2024

Um dos objetivos da pesquisa era identificar espécies mais resistentes a intempéries, para evitar quedas durante temporais, como a ocorrida em março na Praça Brigadeiro Sampaio. André Ávila / Agencia RBS

Um estudo elaborado pela prefeitura de Porto Alegre apontou o impacto da enchente de maio de 2024 na arborização urbana. Foram avaliadas as condições de 383 plantas no Centro Histórico e no 4º Distrito que antes da tragédia tinham estado considerado bom ou regular. Após a inundação, 10,4% delas estavam mortas e 5,3% nem existiam mais. Outras 5,9% estavam em condição ruim.

Antes da enchente, em abril de 2023, 78,7% dos exemplares analisados estavam em bom estado, percentual que caiu para 29,6% em novembro de 2024.

Entre os objetivos do estudo estava identificar se determinadas espécies são mais resistentes a enchentes, a fim de planejar a arborização. Neste sentido, os resultados não foram conclusivos.

— Nós tínhamos uma ideia de que pudesse haver árvores nativas que fossem mais resilientes a essa enchente, mas de maneira geral afetou nativas e mais exóticas da mesma forma — aponta Veronica Riffel, coordenadora de arborização urbana da Capital.

Leia Mais Estudo que deve identificar árvores com risco de queda em Porto Alegre catalogou até agora 29 mil plantas

Apesar disso, avaliou-se que os exemplares mais afetados eram de espécies exóticas: arália, alfeneiro e ipê-de-jardim.

A pesquisa também apontou que sofreram danos maiores árvores consideradas de menor porte, com até 9m de altura. Outro fator que influenciou foi o chamado DAP, que é o “diâmetro à altura do peito”: 77% das árvores afetadas tinham o DAP menor do que 40 centímetros.

— As árvores maiores que têm raízes mais profundas e que podiam pegar oxigênio mais longe da água acabaram sobrevivendo — explica Veronica.

Danos causados

O estudo buscou identificar problemas que a inundação pode ter causado às árvores. Foi percebida presença de sedimentos no solo e até contaminação em alguns pontos. Também foi identificada ausência de oxigênio no chão. Esses problemas podem, conforme a pesquisa, representar danos à estrutura das plantas.

Quanto às 20 que foram analisadas em abril de 2023, mas não mais encontradas em novembro de 2024, a prefeitura afirma que podem ter sido arrancadas pela água da cheia, mas também que podem ter sido cortadas sem autorização prévia.

O Executivo municipal garante que uma política pública de manejo arbóreo pós-enchente está sendo desenvolvida. A administração adianta que pretende estabelecer um “replantio estratégico” com espécies mais resistentes a alagamentos e o fortalecimento do monitoramento digital das árvores.

Leia Mais Em novo adiamento, prefeitura promete para agosto projeto de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

O professor de ecologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida na PUCRS, Pedro Maria de Abreu Ferreira, ressalta a importância deste acompanhamento:

— (O que deve ser feito) É detectar se é viável a manutenção, especialmente, das árvores que tiveram uma piora grande em relação ao estado pré-enchente. No local onde elas estão, pode ter algum risco para a população, porque árvores grandes, quando elas estão em estado fitossanitário problemático, podem cair ou prejudicar a população.

Uma boa conservação da arborização pode, conforme Pedro Maria, evitar novos alagamentos:

— Sabemos que o nosso sistema de esgotamento pluvial não dá conta de um volume muito grande. A gente tem um alto percentual de regiões da cidade impermeáveis, com asfalto, calçada. Então, quando tem permeabilidade do solo e plantas junto, esse solo estruturado tem um papel importante em reter a água.

Problema anterior

O biólogo Flávio Barcelos Oliveira trabalhou por mais de 40 anos na área de arborização da prefeitura de Porto Alegre. Atualmente aposentado, ele integra a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU). Para Oliveira, a mortandade de árvores durante a enchente também tem relação com a infestação da erva-de-passarinho, uma planta parasita que atinge árvores de grande porte, podendo ser considerada uma praga.

— Pessoalmente, acho que a prefeitura poderia e deveria contratar uma equipe para fazer desinfestação de erva-de-passarinho. E acho que o serviço não devia ser só disso. Devia ser em defesa da “fitossanidade” da arborização, que é a saúde da árvore. Aí inclui também galhos secos, podres e lascados — avalia o biólogo.

Para ele, a recuperação plena das árvores e retomada de bons índices de conservação só serão alcançadas se houver planejamento a longo prazo:

— Acredito que um plano perfeito de recuperação deve englobar no mínimo de oito a 10 anos. Isso porque quando você faz o primeiro serviço, alguma coisa da erva-de-passarinho vai rebrotar. Então tem condições de fazer isso nos primeiros quatro anos e depois mais quatro para fazer a limpeza geral.

Como foi feita a pesquisa

O trabalho elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smamus) mapeou as árvores do Centro Histórico e da região do 4º Distrito.

De um total de 6.285 árvores, foi feito um primeiro recorte que se limitou a 4.499 exemplares que estavam na área onde a inundação atingiu a cota máxima de 5m35cm. Por fim, foi definida a amostra, de 383 árvores, contemplando uma boa diversidade de espécies, que estavam categorizadas, até então, com estado geral bom ou regular. Entre elas, 25% estavam em praças e 75% em vias públicas.

A pesquisa foi liderada pelo professor Marcelo Machado Leão, engenheiro agrônomo da Universidade de São Paulo (USP). Para elaborar o estudo, um censo digital das árvores urbanas foi utilizado como base, para entender como as espécies resistiram (ou não) à inundação.