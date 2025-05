Estreitamento de pista na chegada a Porto Alegre causa lentidão até a freeway

Uma faixa da Avenida Castello Branco está bloqueada, na rampa de descida para a Mauá. Leandro Rodrigues / Agência RBS

A manhã desta sexta-feira (16) é marcada por congestionamento no trânsito por conta do início das obras no acesso da Avenida Castello Branco para a Mauá. Por volta das 7h, a lentidão já chegava a cinco quilômetros, com lentidão significativa desde a Arena do Grêmio.

O estreitamento é realizado em etapas e deve durar cerca de 45 dias. Neste período, as obras ocorrerão inicialmente em uma faixa — da rampa de descida da Castello para a Avenida Mauá — e posteriormente em outra.

A orientação para os motoristas é buscar rotas alternativas e sair com antecedência, principalmente nos horários de pico. A obra visa a recomposição da junta de dilatação de uma das faixas do viaduto que desce da Castello Branco em direção à Avenida Mauá, no sentido bairro-centro.

Desvio