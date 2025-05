Em cerimônia com ministro, viaduto da BR-116 será totalmente liberado nesta sexta-feira

Reportagem de Zero Hora acompanhou como estavam as obras na BR-116 em fevereiro deste ano.

Uma cerimônia marcada para as 15h deve marcar a liberação do fluxo Interior-Capital. O sentido contrário já está aberto há duas semanas. O viaduto possibilita um novo retorno e facilita o acesso à Avenida Cezar Antônio Betanin, onde fica o estacionamento do parque.

A expectativa é de que a estrutura melhore o trânsito durante a Expointer, em setembro. O ato irá contar com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho . Durante a manhã, ele cumprirá agenda em outras duas obras na BR-470, em Bento Gonçalves e Veranópolis, na serra gaúcha.

Obras de melhoria na região

A entrega deste viaduto marca a finalização das obras no complexo Esteio , que contempla outros dois elevados, um em frente à estação Esteio da Trensurb e outro no acesso pela Rua Celina Kroef, além de duas pontes sobre o Arroio Sapucaia.

Com o fim desta etapa, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalha no alargamento do Viaduto da Metrovel, em Canoas, serviço que deve ser concluído em até quatro meses. Na sequência, será ampliado o Viaduto da Boqueirão, no mesmo município.