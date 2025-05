O lançamento oficial da Campanha do Agasalho de Porto Alegre ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), em evento no Paço Municipal. A iniciativa visa encaminhar roupas em bom estado de conservação para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de baixas temperaturas .

— Doação não é descarte. Pedimos que sejam produtos que ajudem as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente conta com a generosidade de cada um — ressaltou a primeira-dama, Valéria Leopoldino.

Inicialmente, serão dois pontos de coleta fixos, no Centro Administrativo Municipal, na rua João Manoel, e no Museu de Arte do Paço Municipal, em frente ao largo Glenio Peres, ambos no Centro Histórico.