Demolição de "teatro grego" na zona sul de Porto Alegre gera críticas de vizinhos

Um dos pontos mais icônicos e curiosos da zona sul de Porto Alegre, o teatro grego batizado de Yolanda Trebbi, encravado no bairro Vila Assunção, foi demolido nos últimos dias, causando indignação na vizinhança.

A construção, que não costumava receber apresentações abertas ao público, era de propriedade privada e não era tombada pela prefeitura da Capital nem pelo Estado. No âmbito federal, também não consta na lista de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A demolição, porém, gerou comoção por seu destaque na paisagem da avenida Copacabana.

A demolição começou na quarta-feira (30) e chegou a ser interrompida após confusão com os vizinhos. A Brigada Militar foi acionada no local. Os trabalhos, contudo, foram concluídos no dia seguinte, permanecendo no terreno a casa onde hoje fica o caseiro e as ruínas da construção principal.





Toda a rua parava para admirar a obra, segundo Fabiana Maihub, 57 anos, vizinha do teatro desde a década de 1990:

— Era a identidade da nossa rua. Até me exibia com isso, falando que morava em frente ao panteão grego.

O filho dela, Enzo Maihub, 25 anos, lembra que cresceu admirando o teatro:

— Foi quando vi a cabeça do Dionísio (deus do vinho e das festas na mitologia grega) no chão que eu senti.

De acordo com os moradores do entorno, o terreno que abrigava o teatro estaria à venda.

A reportagem fez contato com a família proprietária do local, que preferiu não se manifestar.

Construção icônica

Nome do teatro homenageava amiga da família e responsável pelo projeto. Anselmo Cunha / Especial

A edificação do teatro grego ganhou forma nos anos 1970 por iniciativa do advogado Paulo do Couto e Silva, já falecido. Após uma viagem ao país europeu, ele decidiu decorar o terreno nos fundos da casa e convidou uma amiga da família, formada em Belas Artes, para fazer um projeto. A responsável se chamava Yolanda Trebbi, nome que acabou batizando a construção.

Reportagem de Zero Hora publicada em 2017 contou a história do local.

Leia Mais Limpeza do lago do Parque Germânia entra na fase final em Porto Alegre

A imponente obra de inspiração grega era composta por 18 colunas e podia ser vista da avenida Copacabana. A ideia inicial era levar alguma programação cultural ao espaço, mas, com medo da violência na Capital, a família desistiu.

Os vizinhos, porém, recordam com carinho as vezes em que viram Paulo e a esposa Balbina Sarmento Leite do Couto e Silva, também já falecida, contemplando o teatro ao som do piano.